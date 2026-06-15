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Musica

La lettera di Nesli al fratello Fabri Fibra: “Non abbiamo mai smesso di amarti”

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Credit: AGF

Nesli scrive al rapper che ha interrotto i rapporti con la sua famiglia da diverso tempo

di Niccolò Di Francesco
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Nesli scrive al fratello Fabri Fibra, che, come noto, ha interrotto i rapporti con la sua famiglia da diverso tempo. Il cantante ha infatti scritto sul suo profilo Instagram: “Caro fratello, credo sia arrivato il momento di parlarti a cuore aperto e dirti che tutto il male, tutto il dolore che hai provato e che quel dolore ha generato, possiamo lasciarli andare, perché appartengono al passato. La tua famiglia non ti ha mai ostacolato e ha sempre creduto in te, nel nome del valore più grande: l’amore. Perché amare significa anche lasciare liberi di essere e di diventare ciò che si è destinati a essere”. E ancora: “Ed è ciò che abbiamo fatto: ti abbiamo lasciato libero, nonostante il dolore. Non abbiamo camminato accanto a te sulla tua strada, perché era la tua e non la nostra. E quando hai scelto di allontanarti, abbiamo rispettato la tua decisione. Non abbiamo mai chiesto nulla, perché l’amore autentico sa anche fare un passo indietro. Ognuno vive la propria storia e custodisce la propria verità. Ma tutto ciò che hai vissuto ti ha reso l’uomo che sei oggi, nel bene e nel male. E forse, dopo tutto questo tempo, è il momento di accogliere ciò che è stato con maggiore serenità, senza lasciare spazio alla rabbia e al rancore. Ti auguro il meglio e la pace di guardare al passato con occhi nuovi, sapendo che, anche nella distanza, non abbiamo mai smesso di amarti. Forse un giorno ci ritroveremo. Con affetto, tuo fratello Francesco”.

 

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Fabri Fibra era tornato a parlare della sua famiglia nel podcast Nuova Scena Dissing Podcast, disponibile su Youtube in previsione della terza stagione di Nuova Scena, il programma in onda su Netflix dove il rapper ricopre il ruolo di giudice. In questa occasione, Fibra aveva sottolineato di essere stato ostacolato dalla sua famiglia, che non aveva creduto in lui e nella sua carriera nel mondo del rap. “Se ci fosse stato appoggio e comprensione sarebbe stato più facile” ha dichiarato il cantante.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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