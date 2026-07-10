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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 luglio 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 luglio 2026

Questa sera, venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il caso di Garlasco: le indagini continuano a concentrarsi sui video intimi tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, dietro i quali potrebbe celarsi il movente per l’omicidio della ragazza. Spazio poi agli aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli e sull’identikit dell’assassino. Ospite in studio Loris Bianchi. Infine, un focus sul caso di Pamela Genini, la ragazza uccisa dal fidanzato e la cui tomba è stata profanata. Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 10 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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