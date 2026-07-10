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Prey – La grande caccia: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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Prey – La grande caccia: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Prey – La grande caccia, film del 2024 di genere thriller diretto da Mukunda Michael Dewil. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una giovane coppia è costretta a lasciare la stazione missionaria cristiana nel deserto del Kalahari dove prestava servizio dopo essere stata minacciata di morte da una banda militante estremista. Dopo essere sopravvissuti allo schianto dell’aereo che li stava riportando a casa, i due devono combattere per la propria incolumità affrontando i nemici e la natura selvaggia.

Prey – La grande caccia: il cast

Abbiamo visto la trama di Prey – La grande caccia, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori:

  • Ryan Phillippe
  • Emile Hirsch
  • Mena Suvari
  • Jeremy Tardy
  • Dylan Flashner
  • Tristan Thompson
  • Michaela Sasner
  • Alpha Miknas
  • Theo Bongani Ndyalvane
  • Mohamed Hakeemshady
  • Godwin Asamoah Obeng
  • Matondo Kiantandu

Streaming e tv

Dove vedere Prey – La grande caccia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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