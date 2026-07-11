Ascolti tv venerdì 10 luglio: Mondiali 2026, L’erede, Quarto grado

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 10 luglio2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 I migliori anni. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 Prey – La grande caccia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 10 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 10 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la partita Spagna-Belgio, valevole per i quarti di finale dei Mondiali di calcio, è stata seguita da 5.891.000 spettatori pari al 37,9% di share. Su Canale 5 L’Erede ha appassionato 1.645.000 spettatori con uno share del 13,8%.

Su Rai 2 Noi ha intrattenuto 396.000 spettatori pari al 2,7%. Su Italia 1 Prey – La grande caccia ha raccolto davanti al video 534.000 spettatori con il 3,5%. Su Rai 3 I migliori anni della nostra vita ha totalizzato 448.000 spettatori (2,9%).

Su Rete 4 Quarto Grado ha interessato 886.000 spettatori (8,2%). Su La7 Saturno contro ha registrato 316.000 spettatori e il 2,1%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha divertito 3.765.000 spettatori pari al 23,7%. Su Rai 2 TG2 Post è stato la scelta di 451.000 spettatori con il 2,8%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha raccolto davanti al video 765.000 spettatori (5%).

Su Rai 3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.095.000 spettatori (7,1%). Su Rete 4 Quattro di Sera News ha raggiunto 687.000 spettatori e il 4,8% nella prima parte e 571.000 spettatori e il 3,6% nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 827.000 spettatori (5,4%). Su Tv8 Quattro Ristoranti ha intrattenuto 287.000 spettatori con l’1,9% di share. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha totalizzato 369.000 spettatori con il 2,4%.