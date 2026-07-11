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TV

Ascolti tv venerdì 10 luglio: Mondiali 2026, L’erede, Quarto grado

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Ascolti tv venerdì 10 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 10 luglio2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 I migliori anni. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 Prey – La grande caccia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 10 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 10 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la partita Spagna-Belgio, valevole per i quarti di finale dei Mondiali di calcio, è stata seguita da 5.891.000 spettatori pari al 37,9% di share. Su Canale 5 L’Erede ha appassionato 1.645.000 spettatori con uno share del 13,8%.

Su Rai 2 Noi ha intrattenuto 396.000 spettatori pari al 2,7%. Su Italia 1 Prey – La grande caccia ha raccolto davanti al video 534.000 spettatori con il 3,5%. Su Rai 3 I migliori anni della nostra vita ha totalizzato 448.000 spettatori (2,9%).

Su Rete 4 Quarto Grado ha interessato 886.000 spettatori (8,2%). Su La7 Saturno contro ha registrato  316.000 spettatori e il 2,1%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha divertito 3.765.000 spettatori pari al 23,7%. Su Rai 2 TG2 Post è stato la scelta di 451.000 spettatori con il 2,8%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha raccolto davanti al video 765.000 spettatori (5%).

Su Rai 3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.095.000 spettatori (7,1%). Su Rete 4 Quattro di Sera News ha raggiunto 687.000 spettatori e il 4,8% nella prima parte e 571.000 spettatori e il 3,6% nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 827.000 spettatori (5,4%). Su Tv8 Quattro Ristoranti ha intrattenuto 287.000 spettatori con l’1,9% di share. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha totalizzato 369.000 spettatori con il 2,4%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena ha fatto giocare 2.666.000 spettatori pari al 22,2%. Su Canale 5 Avanti un Altro Story ha intrattenuto 1.358.000 spettatori (12,3%).

Su Rai 2 Italia Chiama America ha conquistato 252.000 spettatori con il 2,5%, mentre Blue Bloods è stato seguito da 403.000 spettatori con il 3,1%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha interessato 276.000 spettatori (2,6%), mentre Hawaii Five-0 è stato seguito da 483.000 spettatori (3,7%).

Su Rai 3 i TGR hanno informato 1.532.000 spettatori (12a6%). A seguire Blob ha raccolto 622.000 spettatori (4,7%) e Via dei Matti n° 0 in replica 538.000 spettatori (3,8%). Su Rete 4 La Promessa ha appassionato 701.000 spettatori (5,4%).

Su La 7 Grantchester ha registrato 51.000 spettatori pari allo 0,5% nel primo episodio e 84.000 spettatori pari allo 0,8% nel secondo episodio. Su Tv8 Sky Tennis Show (dopo l’incontro di Sinner) ha conquistato 420.000 spettatori (3,2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (188.000 – 2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato la scelta di 310.000 spettatori con il 2,4%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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