I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata

Questa sera, lunedì 25 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A scuola si organizza una visita a un museo e Stefania, che ha assistito a strane discussioni tra Ines e Mimmo, decide di far uscire, con i ragazzi, Mimmo e la nuova collega Benedetta. Ines riesce comunque a partecipare all’uscita ma questo non fa che aumentare la sua gelosia. Giulio e Livia, intanto, cercano di dare prestigio al ristorante e fanno in modo di far conoscere il talento di Virginia allo chef Luganelli. Il cuoco offre alla donna uno stage che la allontanerebbe da casa: cosa farà Virginia?

I Cesaroni – Il ritorno: il cast

Abbiamo visto la trama della settima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, ma qual è il cast della nuova stagione della serie tv? Nel cast della nuova stagione della serie troviamo: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e Lucia Ocone.