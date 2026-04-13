I Cesaroni – Il ritorno: trama, cast, quante puntate, location e streaming

Da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia riparte con Marco, che vive con Virginia e il loro figlio Adriano. L’equilibrio viene però scosso dal ritorno dall’America di Marta, la figlia adolescente avuta con Eva, evento che riapre rapporti e tensioni mai del tutto risolte. Intorno a loro, anche gli altri protagonisti hanno preso strade diverse. Mimmo è diventato insegnante di sostegno, Stefania è ora preside della scuola storica della serie e Rudi lavora come bidello nello stesso istituto. Il mondo dei Cesaroni cambia, ma resta intrecciato, con relazioni che continuano a incrociarsi tra famiglia, lavoro e quartiere. Un imprevisto improvviso – forse legato ad Augusto – interrompe la stabilità e introduce nuovi sviluppi narrativi. E Giulio? Il protagonista gestisce ancora la bottiglieria insieme al fratello Augusto.

I Cesaroni – Il ritorno: il cast

Abbiamo visto la trama de I Cesaroni – Il ritorno, ma qual è il cast della nuova stagione della serie tv? Nel cast della nuova stagione della serie troviamo: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e Lucia Ocone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5? In tutto andranno in onda 6 puntate da due episodi ciascuna (in totale 12 episodi). La prima andrà in onda lunedì 13 aprile 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – verrà trasmessa lunedì 18 maggio 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata (episodi 1-2): lunedì 13 aprile 2026

Seconda puntata (episodi 3-4): lunedì 20 aprile 2026

Terza puntata (episodi 5-6): lunedì 27 aprile 2026

Quarta puntata (episodi 7-8): lunedì 4 maggio 2026

Quinta puntata (episodi 9-10): lunedì 11 maggio 2026

Sesta puntata (episodi 11-12): lunedì 18 maggio 2026

Location

Dove è stata girata (location) la serie tv I Cesaroni – Il ritorno? Anche la settima stagione della famosa fiction Mediaset è strettamente legata alla città di Roma. La serie, infatti, è stata girata interamente nella Capitale, in particolare al quartiere della Garbatella, il vero cuore pulsante della serie sin dalle origini. Nel dettaglio, le riprese si sono svolte a Roma, tra marzo e agosto 2025 in particolare nella storica bottiglieria dei Cesaroni, simbolo della famiglia e punto di ritrovo degli amici; tra le strade e i cortili della Garbatella; e nelle abitazioni dei protagonisti, immerse nel tessuto urbano romano. Alcune scene sono state invece girate nella zona del Pigneto. L’esterno della casa della famiglia, invece, si trova in via di Villa Serventi, nel quartiere Prenestino.

Streaming e tv

Dove vedere I Cesaroni – Il ritorno in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 13 aprile 2026 alle ore 21,20 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.