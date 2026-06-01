Il cambio di conduzione e direzione artistica, con l’arrivo di Stefano De Martino, potrebbe portare a importanti novità a partire dalla prossima edizione nella formula del Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato da Dagospia, le major discografiche e la Fimi avrebbero chiesto alla Rai di presentare una gara separata per scegliere il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest. In questo modo non ci sarebbe più l’automatismo per cui il vincitore di Sanremo diventa il rappresentante italiano all’Eurovision.

Una novità, se confermata, non da poco. Secondo queste indiscrezioni, l’idea è quella di trasformare il venerdì sera, oggi dedicato alle cover e ai duetti, in una vera e propria serata Eurovision, durante la quale gli artisti in gara riproporrebbero il proprio brano in una versione pensata espressamente per il concorso europeo, con coreografie particolari ed effetti scenici in pieno stile Eurovision, per testare la possibile resa del pezzo sul palcoscenico internazionale.

In questo modo, di conseguenza, dal prossimo anno Sanremo avrebbe due vincitori: da una parte la corsa alla vittoria del Festival, che continuerebbe a concludersi nella finalissima del sabato; dall’altra la gara per conquistare il pass per l’Eurovision, assegnato al trionfatore della nuova serata del venerdì. Questo, inoltre, sarebbe un modo per riportare sul palco dell’Ariston i grandi nomi della musica italiana, vista l’importante opportunità in più di vittoria.

Non mancano però le perplessità. La serata delle cover è ormai uno degli appuntamenti più attesi della settimana sanremese e negli ultimi anni ha spesso registrato ascolti record, vista la possibilità di ascoltare in chiave inedita, e grazie anche alla possibilità dei duetti, alcuni brani storici della musica italiana e internazionale di ogni epoca.

Per ora, lo ribadiamo, si tratta di ipotesi di stampa che non sono state ancora confermate. Secondo altri rumors De Martino vorrebbe anche ridurre il numero dei Big in gara, passando dai 30 delle ultime edizioni a circa 24-26. Tra i nomi che potrebbero affiancarlo almeno in una delle serate del Festival circola con insistenza quello di Maria De Filippi, la prima a puntare su di lui quando era un giovane ballerino che tentò con successo la carta di Amici. Di certo il cantiere di Sanremo 2027 è già in piena attività e senz’altro De Martino, al suo primo Festival, vorrà portare alcune significative novità per imprimere il suo timbro a una macchina complessa come quella della kermesse ligure.