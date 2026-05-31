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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata

Questa sera, domenica 31 maggio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Canfeza e Mahir si sposano con il rito religioso, con la volontà di procedere quanto prima al rito civile, in modo da sancire legalmente la loro unione. Kursat, che assiste al matrimonio tramite una videochiamata impostagli da Rasit, riesce a scappare dal luogo in cui era tenuto prigioniero e si presenta alle porte della villa degli Yilmaz. Afet apprende così che suo nipote si è sposato con Canfeza e, sentendosi male, viene portata in casa dai domestici. Rimasti soli, Kursat e Gulizar capiscono di essere accomunati dallo stesso desiderio: quello di separare Canfeza e Mahir. Kursat le chiede di avvisarlo qualora lei venisse a sapere dove si trova sua figlia, così da impedirle di sposare legalmente Mahir, per poi riportarla da Selim. Gulizar accetta, sperando così di riuscire a salvare Sila e soprattutto il bambino che porta in grembo. Intanto, Cabir scopre che è stato Mustafa a consegnare la figlia a Selim e, in un impeto di rabbia, gli spara.

Gulizar racconta a Sevde e Ferman del matrimonio di Canfeza e Mahir. Dopo essere stato alla villa degli Yilmaz, Kursat irrompe in casa di Selim e gli propone un accordo: se lo aiuterà a recuperare i documenti che Rasit ha su di lui, convincerà Canfeza a rimanere al suo fianco. Mustafa, convinto di avere ormai le ore contate, confida a Sevde che il bambino che Sila porta in grembo non è di Kemal. Nel frattempo, Afet prega Ferman di trovare Asaf per impedire che Mahir e Canfeza si sposino legalmente. Mentre i due discutono sul da farsi, Ferman riceve l’inaspettata visita di una donna molto affascinante. Cabir si presenta a casa di Selim per riavere sua nipote, ma Selim esige che l’accordo stretto con Mustafa venga mantenuto: libererà Sila sono quando riavrà la sua fidanzata. Mahir e Salih escogitano un piano per incastrare Orhan. Intanto, i preparativi per il matrimonio proseguono, tra compere, feste e regali dal profondo legame affettivo.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity..

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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