Meglio tardi che mai: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, domenica 31 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Meglio tardi che mai, film della collana “Purché finisca bene”, diretto da Giuseppe Curti con Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda e la partecipazione straordinaria di Sergio Assisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Marco, attore brillante ed egocentrico, travolto dalle polemiche dopo aver offeso una collega sul set e per questo cancellato da ogni produzione. Costretto dal suo agente a una missione di “redenzione”, accetta di insegnare teatro nel carcere di Bassano del Grappa, da dove era scappato per fare l’attore. Ad aspettarlo trova zia Tina, assistente sociale e aspirante Miss Marple, nonché dispensatrice di perle di saggezza. Ma la missione in carcere non si rivela affatto facile. Lì ritrova Arianna, il suo grande amore giovanile, oggi reclusa per una truffa legata all’azienda di famiglia. Lentamente, il teatro diventa per le detenute palcoscenico di seconde occasioni: per Arianna di riscattarsi e dimostrare la propria innocenza, per Marco di riscoprire il valore della recitazione. Mentre il teatro ridarà voce e identità a chi l’ha smarrita, Marco e Arianna dovranno capire se è davvero troppo tardi per riscrivere il loro finale.

Meglio tardi che mai: il cast

Abbiamo visto la trama di Meglio tardi che mai, ma qual è il cast? Tra gli attori principali troviamo: Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda e la partecipazione straordinaria di Sergio Assisi.

Streaming e tv

Dove vedere Meglio tardi che mai in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 31 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.