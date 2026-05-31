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Jason Bourne: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Jason Bourne: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 31 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jason Bourne, film del 2016 diretto da Paul Greengrass. Quinto film della serie di Bourne, è il sequel di The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo del 2007. Nei panni del protagonista Jason Bourne c’è sempre Matt Damon. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo dieci anni di latitanza l’ex sicario della CIA Jason Bourne si trova in Grecia, dove si procura da vivere e si tiene in forma partecipando ad alcuni incontri clandestini di pugilato. Intanto a Reykjavík Nicky Parsons riesce ad hackerare alcuni file dell’Agenzia, riguardanti operazioni segrete, come il nuovissimo progetto Ironhand, che riguarda la creazione di un nuovo tipo di piattaforma (EXCOON), in grado di fornire internet gratuito a tutti, che ha però come scopo finale quello di tracciare e spiare tutti i server degli americani. L’operazione viene sabotata da Heather Lee, nuovo capo della divisione di cyber sicurezza, che non riesce a fermare il download ma inserisce un programma che funziona da segnalatore.

Il direttore Robert Dewey invia quindi un agente veterano (denominato asset, ovvero risorsa), ad eliminare Jason e Nicky, che si sono dati appuntamento a piazza Syntagma, ad Atene, dove si sta tenendo una rivolta di manifestanti. Nicky rivela a Jason che ha scoperto che in realtà la CIA lo stava tenendo sotto controllo sin dai tempi in cui prestava servizio nella Delta Force e che dietro la creazione di Treadstone potrebbe esserci proprio il padre di Jason, Richard Webb, un analista dell’Agenzia morto anni prima in un attentato terroristico.

Jason Bourne: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Jason Bourne, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Matt Damon: Jason Bourne
  • Alicia Vikander: Heather Lee
  • Tommy Lee Jones: Robert Dewey
  • Riz Ahmed: Aaron Kalloor
  • Vincent Cassel: l’asset
  • Julia Stiles: Nicky Parsons
  • Ato Essandoh: Craig Jeffers
  • Scott Shepherd: Edwin Russell
  • Gregg Henry: Richard Webb
  • Bill Camp: Malcolm Smith
  • Vinzenz Kiefer: Christian Dassault
  • Stephen Kunken: Baumen

Streaming e tv

Dove vedere Jason Bourne in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 31 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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