Ascolti tv sabato 30 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 30 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Tutti i sogni ancora in volo. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Continuavano a chiamarlo Trinità. Su Canale 5 Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli. Su Italia 1 Belle e Sebastien – L’avventura continua. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 30 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.