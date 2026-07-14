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Spettacoli

Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta: “Chi punta sull’attrazione fisica non può essere un esempio”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La conduttrice lancia una frecciatina nei confronti della collega di Dazn

di Niccolò Di Francesco
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Paola Ferrari punzecchia nuovamente Diletta Leotta. La giornalista della Rai, che in passato ha criticato più volte la collega di Dazn, pur non nominandola direttamente ha di nuovo lanciato una frecciatina nei confronti della conduttrice dichiarando in un’intervista a Chi: “Mi pongo in modo critico verso un certo tipo di donna, relativamente al mondo del calcio, perché noi che, con la professionalità e il sacrificio, siamo riuscite ad abbattere certi pregiudizi, non possiamo stare zitte se poi viene sponsorizzato continuamente un esempio femminile che valorizza o punta esclusivamente sull’attrazione fisica suscitata negli uomini come motivo di interesse”. Paola Ferrari, quindi, conclude: “È inutile nascondersi dietro a un dito e dire che noi donne siamo libere, questa è una scusa banale. La libertà e la parità sono tutt’altra cosa. Ho combattuto per valori seri, non per queste stupidaggini”.

La giornalista, criticata per un recente botta e risposta con Marco Tardelli durante i Mondiali, ha anche dichiarato: “Posso in qualche modo assomigliare a Selvaggia Lucarelli, che è una donna molto libera e intelligente. E si è scontrata con una mia grandissima amica come Alba Parietti perché sono due donne di grande personalità. Daniela Santanchè? Anche noi siamo due donne intelligenti che si sono un po’ scontrate in passato, ma sono felice di averla ritrovata. Daniela non resta mai sola e anche con il suo partito i rapporti sono ottimi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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