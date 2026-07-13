Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:19
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La partita del cuore 2026: tutto quello che c’è da sapere

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

La partita del cuore 2026: squadre, come donare e streaming

Questa sera, lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21 allo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia dell’Aquila andrà in scena la 35esima edizione della Partita del Cuore che, come sempre, sarà trasmessa su Rai 1. L’appuntamento unisce il pubblico ai protagonisti dello spettacolo con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a cause benefiche. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: le squadre

Sul terreno di gioco si sfideranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, e la Nazionale della Politica. La realizzazione della Partita del Cuore 2026 viene supportata da una rete di aziende che partecipano al progetto della Nazionale Italiana Cantanti e della Nazionale della Politica nell’ambito dei propri programmi di responsabilità sociale. La manifestazione fa parte del programma ufficiale di “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026” e viene realizzata grazie al supporto del Comune dell’Aquila e della Regione Abruzzo, con la partecipazione della società calcistica cittadina L’Aquila 1927 in qualità di partner. Per il terzo anno consecutivo la città dell’Aquila accoglie questo appuntamento della stagione estiva, consolidando il legame tra le istituzioni locali, lo sport, il territorio e i progetti di rilevanza nazionale.

La partita del cuore 2026: come donare

L’edizione 2026 della Partita del Cuore si concentra sulla gestione della tragica emergenza legata al terremoto in Venezuela. Tutti i proventi raccolti e le donazioni effettuate tramite il numero SMS Solidale 45595, già attivo, saranno interamente devoluti al progetto TERREMOTO VENEZUELA. I fondi verranno gestiti da Croce Rossa Italiana, Fondazione Ausilia, UNHCR e UNICEF, che coordineranno gli interventi umanitari prioritari a favore delle comunità colpite dal sisma.

Streaming e tv

Dove vedere La partita del cuore 2026 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda stasera – lunedì 13 luglio 2026 – alle ore 21 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie della quarta puntata
TV / Potere assoluto: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie della quarta puntata
TV / Potere assoluto: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Cash out – I maghi del furto: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Boss in incognito 2026 replica: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
Spettacoli / Salvo Sottile replica a Milo Infante: “Non sei Maradona, il tuo nuovo programma ha lo stesso nome con il fuso orario Mediaset”
TV / Ascolti tv domenica 12 luglio: Noos, Racconto di una notte, Anche meno
TV / Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dall’13esima puntata
Ricerca