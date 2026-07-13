La partita del cuore 2026: squadre, come donare e streaming

Questa sera, lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21 allo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia dell’Aquila andrà in scena la 35esima edizione della Partita del Cuore che, come sempre, sarà trasmessa su Rai 1. L’appuntamento unisce il pubblico ai protagonisti dello spettacolo con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a cause benefiche. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: le squadre

Sul terreno di gioco si sfideranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, e la Nazionale della Politica. La realizzazione della Partita del Cuore 2026 viene supportata da una rete di aziende che partecipano al progetto della Nazionale Italiana Cantanti e della Nazionale della Politica nell’ambito dei propri programmi di responsabilità sociale. La manifestazione fa parte del programma ufficiale di “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026” e viene realizzata grazie al supporto del Comune dell’Aquila e della Regione Abruzzo, con la partecipazione della società calcistica cittadina L’Aquila 1927 in qualità di partner. Per il terzo anno consecutivo la città dell’Aquila accoglie questo appuntamento della stagione estiva, consolidando il legame tra le istituzioni locali, lo sport, il territorio e i progetti di rilevanza nazionale.

La partita del cuore 2026: come donare

L’edizione 2026 della Partita del Cuore si concentra sulla gestione della tragica emergenza legata al terremoto in Venezuela. Tutti i proventi raccolti e le donazioni effettuate tramite il numero SMS Solidale 45595, già attivo, saranno interamente devoluti al progetto TERREMOTO VENEZUELA. I fondi verranno gestiti da Croce Rossa Italiana, Fondazione Ausilia, UNHCR e UNICEF, che coordineranno gli interventi umanitari prioritari a favore delle comunità colpite dal sisma.

Streaming e tv

Dove vedere La partita del cuore 2026 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda stasera – lunedì 13 luglio 2026 – alle ore 21 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.