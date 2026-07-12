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Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, domenica 12 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Si aprirà con il regista Christopher Nolan e Matt Damon, che presenteranno con Alberto Angela il loro ultimo film “Odissea”, la nuova stagione di “Noos – L’avventura della conoscenza”. L’atteso Kolossal basato sull’omonimo poema di Omero, in uscita nelle sale italiane il 16 luglio 2026, promette di essere un successo sotto ogni punto di vista e Alberto Angela assieme al suo protagonista e al regista racconterà i diversi aspetti legati tanto alla realizzazione del film quanto al grande lavoro di sceneggiatura e ricostruzione utilizzati per raccontare le gesta del mitologico eroe Ulisse.

Obiettivo, poi, sul tema della longevità e dell’immortalità: si può fermare l’invecchiamento? Quali sono i fattori che consentono di sopravvivere il più a lungo possibile in forma e in salute? Esiste l’elisir di giovinezza? Se ne parlerà con il professor Vittorio Sebastiano, a capo di un ambizioso progetto di ricerca presso l’Università di Stanford volto a scoprire quale sia la chiave della longevità dal punto di vista medico scientifico. Tornerà, inoltre, un volto storico della trasmissione, il filosofo della scienza Telmo Pievani che commenterà con Alberto Angela i dilemmi etici legati alla ricerca dell’immortalità e quale sia invece l’importanza dell’invecchiamento per la specie umana.

Ospite in studio Patrik Grönqvist, specialista in immersioni speleologiche estreme e componente del team di subacquei che di recente ha partecipato al recupero dei corpi dei sommozzatori italiani bloccati a 60 metri di profondità in una grotta sottomarina alle Maldive. Assieme a lui Laura Marroni, Presidente e CEO di Dan Italia. I due approfondiranno il tema della sicurezza in mare e spiegheranno come, in situazioni estreme, questi volontari esperti siano capaci di intervenire lì dove sembra impossibile arrivare.

E ancora, con Emmanuele Jannini, professore di Endocrinologia, Andrologia e Sessuologia Medica all’università di Roma Tor Vergata, si affronteranno i diversi aspetti delle relazioni di coppia: l’amore, il sesso, la chimica dell’attrazione, tutti ingredienti fondamentali in una relazione, spiegati da un punto di vista scientifico.

Ritornerà lo scrittore Carlo Lucarelli con i suoi racconti a cavallo tra il crimine, gli enigmi e la scienza, mentre l’etologa Elisabetta Palagi spiegherà i risultati di alcuni recenti studi sui comportamenti sociali dei bonobo e dei babbuini. Con il professor Dario Bressanini, chimico e docente universitario, che da anni studia e racconta le sostanze di cui sono fatti gli alimenti, si affronterà il tema della reazione di Maillard e l’astrofisica Edwige Pezzulli farà da guida alla scoperta dell’universo.

Altro ritorno quello dell’esperto di scenari internazionali Dario Fabbri che aiuterà a capire il mondo attraverso la geopolitica con un’attenta analisi sull’attualità.

Streaming e tv

Dove vedere Noos – L’avventura della conoscenza in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in replica la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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