Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Godzilla e Kong – Il nuovo impero: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Godzilla e Kong – Il nuovo impero: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 11 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Godzilla e Kong – Il nuovo impero, film del 2024 diretto da Adam Wingard. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tre anni dopo la battaglia di Hong Kong, Kong si è stabilito ufficialmente nella Terra cava, dove fatica ad ambientarsi in quanto solo, ed è costantemente monitorato da alcuni scienziati della Monarch all’interno di un avamposto militare situato in zona, per studiare l’ecosistema circostante, di cui si conosce solo il 5%. Nel mentre, Godzilla continua a mantenere l’ordine tra l’umanità e i titani in superficie sconfiggendo il titano crostaceo Scylla, che stava distruggendo Roma, per poi riposarsi all’interno del Colosseo. Nel frattempo, la primatologa Ilene Andrews vive alle isole Barbados, dove sono situati un’entrata alla Terra Cava e un avamposto della Monarch, insieme alla figlia adottiva Jia, con problemi di socializzazione. Ad un certo punto, gli scienziati che si trovano nella Terra Cava avvertono quelli sulla superficie di aver ricevuto uno strano segnale, e una voragine si apre in una zona dove Kong aveva in precedenza affrontato con successo un branco di titani…

Godzilla e Kong – Il nuovo impero: cast

Abbiamo visto la trama di Godzilla e Kong – Il nuovo impero, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Rebecca Hall: Dott.ssa Ilene Andrews
  • Brian Tyree Henry: Bernie Hayes
  • Dan Stevens: Trapper
  • Kaylee Hottle: Jia
  • Alex Ferns: Michael
  • Fala Chen: Iwi Queen
  • Rachel House: Hampton
  • Ron Smyck: Harris
  • Chantelle Jamiesson: Jayne
  • Greg Hatton: Lewis

Streaming e tv

Dove vedere Godzilla e Kong – Il nuovo impero in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 luglio
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
Ti potrebbe interessare
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 luglio
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
TV / Ascolti tv venerdì 10 luglio: Mondiali 2026, L’erede, Quarto grado
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 luglio 2026
TV / Prey – La grande caccia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
Spettacoli / Spavento per Csaba dalla Zorza, cade dalle scale e sbatte la testa
TV / Ora è ufficiale: tornano in tv “Passaparola” e “Ok il prezzo è giusto”
Spettacoli / Roberta Bruzzone: "Garlasco finirà con un nulla di fatto"
Ricerca