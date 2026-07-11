Godzilla e Kong – Il nuovo impero: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 11 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Godzilla e Kong – Il nuovo impero, film del 2024 diretto da Adam Wingard. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tre anni dopo la battaglia di Hong Kong, Kong si è stabilito ufficialmente nella Terra cava, dove fatica ad ambientarsi in quanto solo, ed è costantemente monitorato da alcuni scienziati della Monarch all’interno di un avamposto militare situato in zona, per studiare l’ecosistema circostante, di cui si conosce solo il 5%. Nel mentre, Godzilla continua a mantenere l’ordine tra l’umanità e i titani in superficie sconfiggendo il titano crostaceo Scylla, che stava distruggendo Roma, per poi riposarsi all’interno del Colosseo. Nel frattempo, la primatologa Ilene Andrews vive alle isole Barbados, dove sono situati un’entrata alla Terra Cava e un avamposto della Monarch, insieme alla figlia adottiva Jia, con problemi di socializzazione. Ad un certo punto, gli scienziati che si trovano nella Terra Cava avvertono quelli sulla superficie di aver ricevuto uno strano segnale, e una voragine si apre in una zona dove Kong aveva in precedenza affrontato con successo un branco di titani…

Godzilla e Kong – Il nuovo impero: cast

Abbiamo visto la trama di Godzilla e Kong – Il nuovo impero, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rebecca Hall: Dott.ssa Ilene Andrews

Brian Tyree Henry: Bernie Hayes

Dan Stevens: Trapper

Kaylee Hottle: Jia

Alex Ferns: Michael

Fala Chen: Iwi Queen

Rachel House: Hampton

Ron Smyck: Harris

Chantelle Jamiesson: Jayne

Greg Hatton: Lewis

Streaming e tv

Dove vedere Godzilla e Kong – Il nuovo impero in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.