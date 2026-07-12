Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 13esima puntata

Questa sera, domenica 12 luglio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’13esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Durante la festa di Capodanno organizzata da Ferman, l’atmosfera è spenta e gli invitati si annoiano. Quando però Ferman e Mahir convincono il gestore del locale a cambiare musica e, complice qualche drink “ritoccato” offerto da Ferman, l’euforia travolge tutti. A fine serata, Sare e Salih si concedono una passeggiata romantica, durante la quale lei gli confida il dolore della sua infanzia da orfana. Mahir, invece, fa una sorpresa a Canfeza, accompagnandola nell’appartamento affittato per la notte, dove le chiede perdono per tutto e le dichiara il suo amore. Sureya trova una lettera firmata da Mehmet, in realtà scritta da Afet, che la accusa di essersi alleata con la figlia del suo assassino: per lei lo shock è tale da provocarle un malore. Intanto Gulizar invia la sua posizione a Kursat, che va a prenderla e insieme trascorrono la mezzanotte in un locale, davanti a un piatto di ciorba caldo, mentre Ceylan sceglie di trascorrere la mezzanotte con Selim.

Mahir regala a Canfeza un anello di diamanti, ma la serata romantica viene interrotta da una telefonata di Asaf: sua madre Sureya ha avuto un infarto ed è in gravi condizioni. In ospedale, Sureya si riprende e confessa a Mahir di non poter sopportare Canfeza, preferendo morire piuttosto che vederlo con la figlia del responsabile della morte di suo padre. Mentre Canfeza rimprovera Kursat al telefono, lui subisce un grave incidente stradale. Mahir gli salva la vita donandogli il proprio sangue, gesto dettato dall’amore per Canfeza e dalla ricerca della “merce” scomparsa. Kursat gli dice di averla nascosta per proteggerla dai pedinamenti di Rashit. Mahir sospetta che dietro la decisione di Sureya di allontanarsi da Canfeza ci sia sua nonna Afet. Nel frattempo, Ferman scopre di essere quasi certamente il padre del bambino di Efsane, mentre Sevde entra in crisi per un acquisto milionario fatto con la carta di credito di Ferman.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.