Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:08
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dall’13esima puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 13esima puntata

Questa sera, domenica 12 luglio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’13esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Durante la festa di Capodanno organizzata da Ferman, l’atmosfera è spenta e gli invitati si annoiano. Quando però Ferman e Mahir convincono il gestore del locale a cambiare musica e, complice qualche drink “ritoccato” offerto da Ferman, l’euforia travolge tutti. A fine serata, Sare e Salih si concedono una passeggiata romantica, durante la quale lei gli confida il dolore della sua infanzia da orfana. Mahir, invece, fa una sorpresa a Canfeza, accompagnandola nell’appartamento affittato per la notte, dove le chiede perdono per tutto e le dichiara il suo amore. Sureya trova una lettera firmata da Mehmet, in realtà scritta da Afet, che la accusa di essersi alleata con la figlia del suo assassino: per lei lo shock è tale da provocarle un malore. Intanto Gulizar invia la sua posizione a Kursat, che va a prenderla e insieme trascorrono la mezzanotte in un locale, davanti a un piatto di ciorba caldo, mentre Ceylan sceglie di trascorrere la mezzanotte con Selim.

Mahir regala a Canfeza un anello di diamanti, ma la serata romantica viene interrotta da una telefonata di Asaf: sua madre Sureya ha avuto un infarto ed è in gravi condizioni. In ospedale, Sureya si riprende e confessa a Mahir di non poter sopportare Canfeza, preferendo morire piuttosto che vederlo con la figlia del responsabile della morte di suo padre. Mentre Canfeza rimprovera Kursat al telefono, lui subisce un grave incidente stradale. Mahir gli salva la vita donandogli il proprio sangue, gesto dettato dall’amore per Canfeza e dalla ricerca della “merce” scomparsa. Kursat gli dice di averla nascosta per proteggerla dai pedinamenti di Rashit. Mahir sospetta che dietro la decisione di Sureya di allontanarsi da Canfeza ci sia sua nonna Afet. Nel frattempo, Ferman scopre di essere quasi certamente il padre del bambino di Efsane, mentre Sevde entra in crisi per un acquisto milionario fatto con la carta di credito di Ferman.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming
TV / Anche meno: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Max Angioni
TV / Ascolti tv sabato 11 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessa
Ti potrebbe interessare
TV / Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming
TV / Anche meno: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Max Angioni
TV / Ascolti tv sabato 11 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessa
TV / Messa in tv 12 luglio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Godzilla e Kong – Il nuovo impero: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 luglio
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
TV / Ascolti tv venerdì 10 luglio: Mondiali 2026, L’erede, Quarto grado
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 luglio 2026
Ricerca