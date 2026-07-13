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Potere assoluto: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Potere assoluto: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4

Questa sera, lunedì 13 luglio 2026, va in onda in prima serata su Rete 4 alle 21.25 Potere assoluto, film del 1997 per la regia di Clint Eastwood e basato sul romanzo omonimo di David Baldacci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Luther Whitney, un professionista del furto prossimo al ritiro. Prima di abbandonare il mestiere, però, Luther si prefigge un ultimo grande colpo. Pronto a chiudere la carriera in bellezza, non potrà però prevedere che la padrona di casa abbia rinunciato all’ultimo momento a partire per il week-end insieme al marito; ma, soprattutto, non potrà prevedere che questa riceva in casa il suo amante, e che questo sia il Presidente degli Stati Uniti. Il malvivente finirà dunque per assistere all’omicidio involontario della donna da parte delle guardie del corpo del Presidente, e quando il caso verrà insabbiato Luther diventerà un personaggio molto scomodo, a cui polizia e servizi segreti daranno la caccia.

Potere assoluto: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

  • Clint Eastwood – Luther Whitney
  • Gene Hackman – Presidente Alan Richmond
  • Ed Harris – Seth Frank
  • Laura Linney – Kate Whitney
  • Scott Glenn – Bill Burton
  • Dennis Haysbert – Tim Collin
  • Judy Davis – Gloria Russell
  • E.G. Marshall – Walter Sullivan
  • Melora Hardin – Christy Sullivan
  • Penny Johnson Jerald – Laura Simon
  • Richard Jenkins – Michael McCarty

Streaming e tv

Dove vedere Potere assoluto in diretta tv e live streaming? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – lunedì 13 luglio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma Potere assoluto è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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