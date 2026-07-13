TV
Ascolti tv domenica 12 luglio: Noos, Racconto di una notte, Anche meno
Ascolti tv domenica 12 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 12 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Noos. Su Rai 3 Report. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Anche meno. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 12 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 12 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.518.000 spettatori pari al 13.4% di share dalle 21:42 alle 00:05. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.825.000 spettatori con uno share del 17.8% dalle 21:54 alle 00:28. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 394.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Anche Meno incolla davanti al video 594.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 la replica di Che Ci Faccio Qui segna 594.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza 529.000 spettatori (4.3%). Su La7 Diaz – Non pulire questo sangue raggiunge 311.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 la Superbike ottiene 226.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo raduna 348.000 spettatori con il 3.3%. Sul 20 Renegades – Commando d’assalto fa sintonizzare 330.000 spettatori (2.3%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi Mundial arriva a 2.776.000 spettatori (17.4%) dalle 20:41 alle 21:39. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:51 (2.532.000 – 16.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.534.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:54 alle 21:48. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 680.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Le Ragazze incolla davanti al video 359.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 471.000 spettatori e il 3.1% nella prima parte e 433.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 648.000 spettatori (4.1%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 267.000 spettatori (1.7%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.490.000 spettatori pari al 12.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.206.000 spettatori pari al 16.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.150.000 spettatori (10.3%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 1.350.000 spettatori (11%). Su Rai2 Italia Chiama America segna 241.000 spettatori con il 2.1%, mentre Blue Bloods totalizza 260.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 406.000 spettatori (3.5%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 422.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.517.000 spettatori (11.5%). A seguire Blob segna 524.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 652.000 spettatori (4.7%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.