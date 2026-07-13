Su Rai1 Affari Tuoi Mundial arriva a 2.776.000 spettatori (17.4%) dalle 20:41 alle 21:39. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:51 (2.532.000 – 16.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.534.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:54 alle 21:48. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 680.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Le Ragazze incolla davanti al video 359.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 471.000 spettatori e il 3.1% nella prima parte e 433.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 648.000 spettatori (4.1%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 267.000 spettatori (1.7%).