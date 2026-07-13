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Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 13 luglio 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 13 luglio 2026.

Anticipazioni e ospiti

La trasmissione stasera dedica ampio spazio alla storia di Nessy Guerra, che interviene in collegamento per raccontare direttamente una vicenda personale, che coinvolge aspetti familiari e giudiziari. L’altro grande tema della serata riguarda il caso Garlasco, uno dei delitti più discussi della cronaca italiana.

Previsto l’intervento di Marco Mancini, ex dirigente dei servizi segreti italiani e figura di primo piano nel settore dell’intelligence, insieme all’editorialista de Il Giornale Augusto Minzolini, al direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, al giornalista de Il Fatto Quotidiano Antonello Caporale e alla giornalista d’inchiesta Sandra Amurri, chiamati a commentare i principali temi della serata.

Per approfondire gli sviluppi del delitto di Garlasco partecipano inoltre la criminologa Flaminia Bolzan, da anni impegnata nell’analisi dei casi giudiziari più complessi, i giornalisti Ilenia Petracalvina, Alessandro De Giuseppe e Rita Cavallaro, oltre al criminologo Armando Palmegiani, consulente della famiglia Sempio.

Nel corso della trasmissione sono previsti anche i collegamenti con l’avvocato Antonio De Rensis, il direttore del settimanale Gente Umberto Brindani, il criminologo Simone Borile, l’antropologo forense Francesco Galassi, specializzato nello studio dei resti umani a fini investigativi, e la divulgatrice e content creator Francesca Bugamelli, che negli ultimi anni ha seguito con particolare attenzione i principali casi di cronaca nera attraverso i suoi approfondimenti online.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 13 luglio 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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