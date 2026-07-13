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Cash out – I maghi del furto: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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Cash out – I maghi del furto: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cash out – I maghi del furto, film del 2024 diretto da Ives con John Travolta, Kristin Davis, Lukas Haas, Victorya Brandart, Quavo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mason Goddard, ladro di fama mondiale, pianifica un colpo con la compagna Amelia e la sua banda. Ma Amelia si rivela un’agente dell’FBI sotto copertura. Tradito, Mason si ritira, finché il fratello Shawn lo coinvolge in una rapina in banca. Il colpo fallisce, la situazione degenera in un sequestro e la negoziatrice inviata è proprio Amelia. Tra tensioni, inganni e vecchi sentimenti, Mason dovrà decidere se salvare il fratello o salvare se stesso.

Cash out – I maghi del furto: il cast

Ma qual è il cast di Cash out – I maghi del furto, il film in onda stasera su Italia 1? Alle riprese hanno preso parte tanti attori. Tra questi: John Travolta, Kristin Davis, Lukas Haas, Victorya Brandart, Quavo.

Streaming e tv

Dove vedere Cash out – I maghi del furto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 13 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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