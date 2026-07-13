Boss in incognito 2026: anticipazioni, azienda, datore di lavoro, lavoratori, puntata 13 luglio. Replica, Rai 2

Questa sera, 13 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, la replica del programma tv che vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

Protagonista della puntata è Paola De Vecchis, direttore di produzione e responsabile ricerca e sviluppo di Frittoking, un’azienda che produce snack salati, fritti e pastellati in Italia, Europa, arrivando fino ai mercati di Australia e Giappone. Nel corso della puntata, la boss Paola De Vecchis lavora in incognito al fianco di Violeta, una donna rumena, che, con piglio deciso, le insegna la preparazione dei fiori di zucca; lavora con Manuel nel reparto confezionamento, dove si svela all’ignaro figlio Simone; infine, incontra Shoel, un ragazzo originario del Bangladesh e con lui prepara i supplì. Ad affiancare Paola, c’è come sempre la conduttrice, Elettra Lamborghini, che, in questa occasione, nei panni di Federica, va in incognito in due occasioni: affianca Giulia nel reparto Bakery e Marilena alla sfilettatura e frittura del baccalà.

Come sempre, l’esperienza di “Boss in incognito” metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni. Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini – pronti a impersonare un lavoratore con il loro travestimento – verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera in replica alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.