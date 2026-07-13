Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Temptation Island (Estate 2026), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie di diverse età, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Dove vedere Temptation Island (Estate 2026) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il mercoledì o lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5 a partire dal 24 giugno 2026, subito dopo il classico appuntamento con la Ruota della Fortuna.

Temptation Island 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Temptation Island (Estate 2026), ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto dovrebbero andare in onda sei puntate: la prima il 24 giugno 2026; l’ultima il 27 luglio 2026. Secondo alcune indiscrezioni, però, dovrebbe esserci anche una settima e un’ottava puntata. Prendete nota sul calendario perché ci saranno alcuni cambiamenti per evitare sovrapposizioni con i Mondiali. Il viaggio nei sentimenti andrà in onda regolarmente di mercoledì per i primi tre appuntamenti (24 giugno, 1° luglio e 8 luglio). Dalla quarta puntata in poi, invece, la messa in onda si sposterà al lunedì sera, con i restanti capitoli previsti per il 13, 20 e 27 luglio. Ecco la programmazione completa.