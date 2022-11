Paola Ferrari: “Ho votato per Giorgia Meloni, il nuovo governo mi piace molto e io godo come pochi”

Paola Ferrari: “Ho votato per Giorgia Meloni, il nuovo governo mi piace”

Paola Ferrari gode per la vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni che confessa di aver votato: è quanto dichiarato dalla giornalista sportiva durante un’intervista alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora.

“Il nuovo governo mi piace molto, sono una sostenitrice di Giorgia Meloni da tanti anni. Sono contenta” ha affermato la giornalista sportiva.

Sulla nuova premier Giorgia Meloni, Paola Ferrari dichiara: “La vedo molto bene per come si sta muovendo, la vedo molto bene nel ruolo. Se l’ho votata? Beh certo, anche se non si dovrebbe dire, non certo per la prima volta”.

Alla domanda se in Rai sia scattato un riposizionamento dopo la vittoria del centrodestra, la report risponde: “Questo non sta a me dirlo, certo Meloni ha più fan di prima. Sai io non parlo della Rai, è la mia azienda. Però sono contenta per Giorgia”.

Su come abbiano preso in famiglia il trionfo della Meloni (Paola Ferrari è sposata con Marco De Benedetti, figlio dell’ex editore di La Repubblica Carlo n.d.r.), la giornalista afferma: “Ormai non parlano più, dopo anni e anni e anni di battaglia, a casa mia sono ammutoliti. E io godo come pochi…io ormai passo dieci centimetri sopra, sono tutti zitti”.

E sul marito dichiara: “È andato a votare ma io gli avevo detto: lascia stare…Se l’ho preso in giro? Non mi abbasso neanche più, una volta c’era una certa battaglia anche dialettica, ormai…”.