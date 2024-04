Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 27 aprile 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 27 aprile 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 27 aprile 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 27 aprile 2024, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In primo piano Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti della seconda stagione della serie “Viola come il mare“, disponibile su Mediaset Infinity e in arrivo su Canale 5 a partire dal 3 maggio. Inoltre, Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, si confiderà per la prima volta in televisione riguardo alla grave aggressione subita di recente. Dall’arena del serale di “Amici”, conosceremo le esperienze delle ultime concorrenti eliminate: la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia.

Non mancheranno momenti di leggerezza con l’umorista Barbara Foria, che, dopo aver conquistato il pubblico nei suoi recenti monologhi a “Amici”, farà il suo debutto in studio. Si avrà inoltre l’opportunità di ascoltare un’intervista ritratto dedicata all’attrice, modella e cantante argentina Oriana Sabatini, futura sposa dell’attaccante della Roma Paulo Dybala. La giornata si concluderà con il toccante racconto di Peppe Di Napoli, il naufrago che ha recentemente abbandonato “L’Isola dei famosi”.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 27 aprile 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.