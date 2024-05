La Pupa e il Secchione 2024, eliminati: chi è stato eliminato stasera, coppia eliminata, 8 maggio

LA PUPA E IL SECCHIONE 2024 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata di oggi, mercoledì 8 maggio, dal cast de La pupa e il secchione show 2024? A lasciare il talent show di Italia 1 è la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Giudici e giuria

A giudicare i 18 concorrenti in gara sono i giudici Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo. Tra i giochi iconici tornano lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness. Novità di questa stagione sono invece due prove: la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità. La conduzione è di Enrico Papi. In tutto sono previste sei puntate, a partire dal 10 aprile.

La Pupa e il Secchione 2024: Concorrenti e coppie

Questi i secchioni de La Pupa e il Secchione 2024 e le coppie abbinate alla rispettiva pupa.

Alessio Pino 28 anni Napoli. Laureato e cartomante. In coppia con Virginia

Pio Savelli 21 anni. Studente di giurisprudenza e belle arti. In coppia con Noemi

Andrea Valenza 23 anni. Laureato in Economia, animatore in oratorio, che ama recitare. In coppia con Camilla.

Pestarino, 29 anni. In coppia con Annalisa.

Federico Rifugiato da Palermo 25 anni, insegnante di matematica, fisica, chimica. In coppia con Aurora.

Federico Gorrino 27 anni, ingegnere informatico. Si accoppia con Anastasia.

Candido 21 anni studente di ingegneria informatica di Manfredonia. In coppia con Federica.

Gianluca Leonardo 31 anni, studente di lingue straniere. In coppia con Rosaria

Sciamanna, laureato in scienze chimiche. È in coppia con Swami.

Streaming e tv

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 dal 10 aprile 2024 in prima serata alle ore 21.20. Anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.