Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 19 maggio 2024

Questa sera, domenica 19 maggio 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 maggio 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata il raduno della destra Europea a Madrid, dove il Palacio de Vistalegre ha ospitato l’ultima tappa del Culture Weekend e Viva24, annuale convention di Vox cui ha partecipato – anche se virtualmente – la premier Giorgia Meloni. Spazio poi al rientro in Italia di Chico Forti. Proseguirà, inoltre, l’inchiesta sul fenomeno delle sette e dei santoni, sul quale lo scorso venerdì si è pronunciato il Vaticano, fornendo norme volte a valutare con criteri più severi la veridicità delle apparizioni soprannaturali. Infine, il caso Iovino, con le accuse a Fedez, oggi indagato per rissa e lesioni personali, e la sentenza di ergastolo data, in primo grado, ad Alessia Pifferi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 19 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.