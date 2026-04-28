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Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 28 aprile 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 28 aprile

Questa sera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 28 aprile.

Anticipazioni

Lo speciale, dal titolo “Droghe e nuove droghe”, è condotto da Luigi Pelazza e scritto da Andrea Bempensante. Un viaggio-racconto nel mondo delle sostanze stupefacenti, tra droghe tradizionali e nuove sostanze sintetiche che si diffondono sempre più rapidamente. Ogni giorno, da qualche parte del mondo, nasce una nuova droga: più forte, più economica, più difficile da riconoscere e spesso ancora più pericolosa.

Nel corso della puntata si parlerà di fentanyl e nitazeni, oppioidi sintetici ad altissimo rischio; della tusi, un mix di droghe sintetiche venduto come cocaina rosa; del DMT, potente allucinogeno; e del protossido di azoto, il gas esilarante conosciuto anche come “palloncino”, sempre più diffuso tra i giovani e, come noto, anche tra i calciatori. Il mercato della droga è un mondo in continua evoluzione e conoscerne i rischi può fare la differenza.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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