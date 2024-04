La Pupa e il Secchione 2024: conduttore, concorrenti, giudici, opinionisti, Enrico Papi, secchioni, Pupe, giuria, prove, giochi, quante puntate, durata, a che ora inizia, quando finisce, streaming

La Pupa e il Secchione 2024 è la nuova edizione dello show storico di Italia 1 condotto quest’anno da Enrico Papi. Il programma torna dopo due anni di stop e vede di nuovo protagonisti le pupe e i secchioni alle prese con giochi divertenti e prove che ci faranno sorridere. Tra di loro scoccherà la scintilla? Tutta rinnovata anche la giuria. Ecco le informazioni.

Giuria, giudici, conduttore

La nuova edizione del reality di Italia 1 è condotta da Enrico Papi. Un veterano di questo show giunto alla sesta edizione. Una trasmissione rinnovata, in onda in prima serata dal 10 aprile 2024. L’obiettivo è offrire puro intrattenimento e divertimento ma con una formula completamente diversa, senza cadere troppo nel trash: “Si sta lavorando a un impianto della trasmissione più sobrio. Completamente rivisto il look delle pupe e non solo”. Il presentatore, reduce dall’esperienza di ‘Scherzi a parte’, sarà affiancato da una giuria d’eccezione composta da Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo. In giuria troviamo dunque Paola Barale che affiancò Papi nella seconda edizione del 2010, l’ex schermidore (e campione olimpico ad Atene 2004) Montano e la giornalista Morvillo.

La Pupa e il Secchione 2024: concorrenti

Ad, oggi, non si conoscono ancora i nomi ed i volti delle Pupe e dei Secchioni. Sappiamo che i concorrenti saranno in totale 18 che si divideranno in nove coppie che, di puntata in puntata, si siteranno in vari giochi. Al termine di ogni puntata una coppia verrà eliminata. La Pupa e il Secchione nel corso degli anni ha lanciato diversi personaggi del mondo dello spettacolo, come Francesca Cipriani ad Elena Morali passando per Nora Amile, Rosy Dilettuso e Stella Manente.

Nel programma si cerca di far convivere due mondi differenti; quello dei secchioni, nerd che non hanno mai avuto una storia d’amore; e quello delle pupe, ragazze affascinanti e intraprendenti. Insieme dovranno studiare, prepararsi, migliorarsi e affrontare le prove che determineranno la classifica di ogni puntata. I 18 concorrenti di questa edizione sono ragazzi e ragazze tra i 19 e i 28 anni. Le coppie vivranno insieme in una villa nel cuore di Roma e si prepareranno per le prove settimanali.

Giochi

Non mancheranno come da tradizione giochi e prove ai quali le pupe e i secchioni dovranno sottoporsi per dimostrare quanto sono affiatati. Tra i giochi iconici tornano lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness. Novità di questa stagione sono invece due prove: la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità.

La Pupa e il Secchione 2024: quante puntate

Quante puntate sono previste per La Pupa e il secchione 2024. In tutto sono previste sei puntate, in onda su Italia 1 da mercoledì 10 aprile 2024 alle ore 21.20. L’ultima va in onda il 15 maggio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 10 aprile 2024

Seconda puntata: 17 aprile 2024

Terza puntata: 24 aprile 2024

Quarta puntata: 1 maggio 2024

Quinta puntata: 8 maggio 2024

Sesta puntata: 15 maggio 2024

Streaming e tv

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 dal 10 aprile 2024 in prima serata alle ore 21.20. Anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.