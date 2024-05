Enrico Mentana chiude la polemica con Lilli Gruber

Caso chiuso: Enrico Mentana spegne la polemica con Lilli Gruber in seguito all’intervento di La7 che in un comunicato aveva parlato di “rispetto reciproco” e nei “confronti dell’azienda”.

Nell’edizione serale del TgLa7 in onda nella serata di mercoledì 8 maggio, il giornalista è tornato sulla polemica con la collega esordendo con una battuta: “Abbiamo controllato che non ci fosse lo spot contro l’incontinenza che auspichiamo da ieri”

Il riferimento era proprio alle parole di Lilli Gruber che in apertura di trasmissione si era lamentata di aver ricevuto la linea troppo tardi dal collega parlando per l’appunto di “incontinenza”.

Enrico Mentana, quindi, ha letto in diretta il comunicato dell’azienda chiudendo in seguito lo scontro: “Sottoscriviamo in pieno e ci scusiamo con chi si è sentito offeso da questa polemica, il tg non sfora mai di 5 minuti, lunedì scorso 5 minuti, due minuti in più, l’otto aprile lo stesso tempo. Non c’è altro da aggiungere. Non accusiamo nessuno. Non vogliano essere accusati”.

Era stato lo stesso direttore del TgLa7 a chiedere un intervento dell’emittente e dell’editore dopo lo scontro con la collega. Dopo la nota della rete, sia Mentana che Gruber si sono detti d’accordo chiudendo la questione.