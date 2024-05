Una Nessuna Centomila – In Arena: la scaletta del concerto, ordine di uscita

Qual è la scaletta di Una Nessuna Centomila – In Arena, il concerto che per due serate ha riempito l’Arena di Verona con le grandi voci della musica italiana, unite sul palco contro la violenza sulle donne? L’evento si è svolto nei giorni scorsi ed è quindi registrato ma la scaletta televisiva della serata non è stata ancora resa nota. Secondo alcune anticipazioni online però dovrebbe essere questa:

Tananai ed Elodie – Tango

Giuliano Sangiorgi – Meraviglioso

Annalisa – Sinceramente

Giuliano Sangiorgi, Fiorella Mannoia ed Ermal Meta – Estate

Giuliano Sangiorgi, Noemi e Big Mama – Io che amo solo te

Emma – Apnea

Achille Lauro e Fiorella Mannoia – C’est la vie

Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa – Combattente

Noemi, Tananai, Fabrizio Moro – Sono solo parole

Michielin, Brunori Sas – Nessun grado di separazione

Elodie e Fiorella – Due

Fabrizio Moro – Sei tu

Paola Turci, Francesca Michielin e Noemi- Fatti bella per te

Nicolò Fabi, Samuele Bersani, Brunori Sas e Fiorella – Offeso

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Fiorella e Brunori Sas – Per due che come noi

Samuele Bersani e Tananai – En e Xanax

Ermal Meta e Paola Turci – Vietato Morire

Achille Lauro ed Emma – 16 marzo

Tananai – Veleno

Nicolò Fabi, Fiorella Mannoia- Mimosa

Fiorella e Mahmood – Appuntamento

Mahmood – Tuta Gold

Piero Pelù ed Emma – Regina di Cuori

Piero Pelù – Gigante

Corale – Nessuno mi può giudicare

Streaming e tv

Abbiamo visto la probabile scaletta di Una Nessuna Centomila – In Arena, ma dove vedere il concerto in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 8 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.