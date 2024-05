Un ritorno eccellente nella giuria e Giorgia alla conduzione: le indiscrezioni bomba su X Factor

Le indiscrezioni bomba sulla giuria e la conduzione di X Factor

Il ritorno di Manuel Agnelli nella giuria e la conduzione affidata a Giorgia: sono le indiscrezioni bomba sulla prossima edizione di X Factor, probabilmente l’ultima targata Sky, lanciate da FqMagazine.

Secondo il magazine de Il Fatto Quotidiano, Fremantle, la società di produzione del talent, e Sky avrebbero deciso di attuare una vera e propria rivoluzione cambiando in toto la giuria e anche la conduzione.

Fuori Morgan, Fedez, Ambra e Dargen D’Amico, i coach della scorsa edizione, e via anche Francesca Michielin, conduttrice delle ultime due edizioni.

Quest’ultima verrebbe sostituita da Giorgia, mentre la giuria vedrebbe il ritorno eccellente di Manuel Agnelli, già protagonista delle passate edizioni. Al suo fianco, Jack La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi.

La diciottesima edizione del talent show, al via a settembre con le audizioni, potrebbe essere l’ultima in onda su Sky. Secondo rumors sempre più insistenti, infatti, X Factor dal 2025 potrebbe sbarcare sul Nove con la conduzione di Amadeus.

Sia il trasloco del programma sul canale di proprietà di Warner Bros. che il rinnovo della giuria per l’edizione prossimamente in partenza, però, è al momento solamente un’indiscrezione. Non resta, quindi, che aspettare l’eventuale ufficialità.