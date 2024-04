I migliori anni 2024: le anticipazioni (cast e ospiti) della quarta puntata, 27 aprile

Stasera, sabato 27 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de I migliori anni 2024, la decima edizione del programma condotto da Carlo Conti. In tutto cinque puntate, in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, il format si propone di far rivivere al pubblico in studio e ai telespettatori le emozioni e i momenti più indimenticabili dei passati decenni, riportando in auge personaggi, canzoni, oggetti e mode mai dimenticate. Come consuetudine, i cantanti ospiti daranno vita a un suggestivo percorso attraverso la storia della musica, eseguendo brani diventati celebri nel corso dei vari decenni. In ogni puntata, gli artisti saranno protagonisti dei ‘Jukebox’, riproponendo i loro successi più memorabili. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e ospiti

Nella quarta puntata ci saranno molti ospiti. Per il momento del 3×3, la rubrica che vede protagonista un personaggio del mondo dello spettacolo che indica ai ragazzi delle nuove generazioni tre personaggi del passato, insieme a tre oggetti e a tre canzoni, ci sarà l’attore e regista Vincenzo Salemme. Tra gli ospiti musicali il frontman del gruppo degli “Animals” ed in seguito dei “Funk War” Eric Burdon. Si prosegue poi con il grande Christopher Cross, di cui tutti ci ricordiamo “Arthur’s theme“, la dolcissima “Never be the same” e “All right”. E ancora Midge Ure, il mitico chitarrista dei Visage prima e degli Ultravox poi. Ospite inoltre uno dei gruppi più ascoltati negli anni Ottanta, ovvero gli Imagination. Per la musica italiana spazio a gli Zero assoluto, Gigliola Cinquetti, Marcella, Michele Zarrillo e Rosanna Fratello. Torna anche stasera la comicità di Maurizio Battista.

Streaming e tv

Dove vedere I migliori anni 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.