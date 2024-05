Eurovision 2024: cantanti e scaletta della seconda semifinale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, in programma stasera – giovedì 9 maggio – alle ore 21? Questa sera si esibiranno il secondo gruppo di artisti in gara; sabato la finalissima con l’ingresso dei big five (tra cui l’Italia). Questa sera ci sarà anche la nostra Angelina Mango, che si esibirà pur non essendo in gara perché già sicura della finale. Ecco l’ordine di esibizione.

​Malta, Sarah Bonnici – “Loop”

Albania, Besa – “Titan”

Grecia, Marina Satti – “Zari”

Svizzera, Nemo – “The code”

Cechia, Aiko – “Pedestal”

Francia, Slimane – “Mon amour” (Già in finale)

Austria, Kaleen – “We will rave”

Danimarca, Saba – “Sand”

Armenia, Ladaniva – “Jako”

Lettonia, Dons – “Hollow”

Spagna, Nebulossa – “Zorra” (Già in finale)

San Marino, Megara -“11:11”

Georgia, Nutsa – “Firefighter”

Belgio, Mustii – “Before the party’s over”

Estonia, 5Miinust & Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Italia – Angelina Mango – “La noia” (Già in finale)

Israele, Eden Golan – “Hurricane”

Norvegia, Gåte – “Ulveham”

Paesi Bassi, Joost Klein – “Europapa”

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2024, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 7 maggio, giovedì 9 maggio e sabato 11 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.