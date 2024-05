Eurovision 2024: cantanti, conduttori, Angelina Mango, location, come funziona, come votare, quante puntate e streaming

Torna dal 7 all’11 maggio 2024 l’Eurovision Song Contest, l’evento non sportivo più visto al mondo, che per la 68esima edizione si svolge a Malmo. A rappresentare l’Italia la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango, con La noia. Le semifinali saranno trasmesse su Rai 2 martedì 7 e giovedì 9 maggio, mentre la finale va in onda sabato 11 maggio su Rai 1. Il commento in italiano è di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. L’evento è organizzato dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione, il consorzio che unisce operatori pubblici e privati del settore della teleradiodiffusione in Europa e Asia, fondato nel 1950 e oggi composto da 54 Paesi a cui se ne aggiungono altri 21 in qualità di Paesi associati come Australia, Brasile, Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone. All’Eurovision possono partecipare tutti i paesi le cui tv pubbliche sono associate all’European Broadcasting Union (EBU). Sono in tutto 37 i Paesi che partecipano alla manifestazione. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti e regolamento: come funziona

Saranno 37 i Paesi che parteciperanno all’Eurovision Song Contest tra i quali anche l’Italia, inserita tra le Big Five che accederanno direttamente alla finale. I Big Five sono Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, già qualificate per l’ultima serata, ma che si esibiranno anche nelle due serate iniziali, partecipando ugualmente allo spettacolo.

A partecipare all’edizione di Malmö, dal 7 all’11 maggio, in rappresentanza di 37 nazioni, saranno ventisette cantanti solisti (diciotto donne, nove uomini), sette duetti (tre maschili, uno femminile, tre misti) e tre gruppi (due misti e uno maschile). I Paesi in gara sono i seguenti: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Regno Unito. I 10 Paesi che otterranno il maggior numero di voti in ciascuna semifinale passeranno alla finalissima, che conterà 26 concorrenti.

Eurovision 2024: la scaletta delle semifinali

Come detto il 7 e 9 maggio si svolgeranno le due semifinali. Grazie a una modifica del regolamento, Angelina Mango si esibirà sul palco due volte: la prima nella seconda semifinale giovedì 9 maggio (si esibirà per sedicesima) e la seconda, come di consueto, per la finale dell’11 maggio. Benjamin Ingrosso, Helena Paparizou, Sertab Erener e Charlotte Perrelli sono i quattro interval acts chiamati a esibirsi durante le semifinali della 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Ecco la scaletta completa.

Prima semifinale

Cipro, Silia Kapsis – “Liar”

Serbia, Teya Dora – “Ramonda”

Lituania, Silvester Belt – “Luktelk”

Irlanda, Bambie Thug – “Doomsday blue”

Regno Unito, Olly Alexander – “Dizzy” (Già in finale)

Ucraina, Jerry Heil & alyona alyona – “Teresa & Maria”

Polonia, Luna – “The tower”

Croazia, Baby Lasagna – “Rim tim tagi dim”

Islanda, Hera Björk – “Scared of heights”

Germania, Isaak – “Always on the run” (Già in finale)

Slovenia, Raiven – “Veronika”

Finlandia, Windows95Man – “No rules!”

Moldavia, Natalia Barbu – “In the middle”

Svezia, Marcus & Martinus – “Unforgettable” (Già in finale)

Azerbaigian, Fahree feat. Ilkin Dovletov – “Özünlə apar”

Australia, Electric Fields – “One milkali (One blood)”

Portogallo, Iolanda – “Grito”

Lussemburgo, Tali – “Fighter”

Seconda semifinale

Malta, Sarah Bonnici – “Loop”

Albania, Besa – “Titan”

Grecia, Marina Satti – “Zari”

Svizzera, Nemo – “The code”

Cechia, Aiko – “Pedestal”

Francia, Slimane – “Mon amour” (Già in finale)

Austria, Kaleen – “We will rave”

Danimarca, Saba – “Sand”

Armenia, Ladaniva – “Jako”

Lettonia, Dons – “Hollow”

Spagna, Nebulossa – “Zorra” (Già in finale)

San Marino, Megara -“11:11”

Georgia, Nutsa – “Firefighter”

Belgio, Mustii – “Before the party’s over”

Estonia, 5Miinust & Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Italia – Angelina Mango – “La noia” (Già in finale)

Israele, Eden Golan – “Hurricane”

Norvegia, Gåte – “Ulveham”

Paesi Bassi, Joost Klein – “Europapa”

Quando canta Angelina Mango

Angelina Mango canterà due volte. Nella seconda semifinale del 9 maggio 2024 come sedicesima, e poi in finale, l’11 maggio. L’Italia fa parte dei Big Five, per cui è già automaticamente in finale. La versione de La Noia che Angelina Mango presenterà in gara all’Eurovision Song Contest 2024 sarà più breve rispetto a quella che ha vinto il Festival di Sanremo e che abbiamo ascoltato in questi mesi. Il regolamento della kermesse europea fissa a 3 minuti la durata massima dei brani in gara e per questo la giovane artista ha dovuto accorciare La Noia di 9 secondi. In particolare è stata tagliata una doppia ripetizione della frase È la cumbia della noia nel secondo ritornello. “Voglio vivere questa esperienza che è una celebrazione della musica di tutti i Paesi, voglio godermela”, ha dichiarato Angelina.

Eurovision Song Contest 2024: location

Quest’anno la manifestazione si svolgerà a Malmö, in Svezia, nazione vincitrice della passata edizione con il brano Tattoo di Loreen. La location dello show sarà la Malmö Arena, un moderno complesso polifunzionale situato nel cuore della città, la cui capienza è di 16.000 posti. Malmö è la terza città più grande della Svezia. Ha 330.000 abitanti. È stata già lo scenario dell’Eurovision Song Contest per ben due volte: già nel 1992 e nel 2013 la kermesse è andata in scena lì. La Svezia ospita l’Eurovision Song Contest per la settima volta, dopo aver già ospitato la competizione a Stoccolma nel 1975, 2000 e 2016 e a Göteborg nel 1985.

Come si vota

Ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision 2024? Il televoto per l’Eurovision 2024 sarà accessibile a tutti. Dal 2023, infatti, possono votare anche cittadini delle nazioni fuori dall’Europa. Inoltre, solamente per la finale, voteranno anche le giurie nazionali dei Paesi in gara. Durante le semifinali, voterà soltanto il pubblico da casa, mentre nella finale potranno votare anche le giurie. Gli spettatori negli Stati Uniti e in altri Paesi che non partecipano all’Eurovision potranno votare online o utilizzando l’app Eurovision, mentre quelli nei Paesi partecipanti potranno votare anche tramite telefono o sms. Come sempre, nessuno potrà votare per il proprio Paese in gara, motivo per cui gli italiani non potranno dare il proprio sostegno ad Angelina Mango.

Eurovision Song Contest 2023: conduttori

A commentare per l’Italia saranno anche quest’anno le voci di Mara Maionchi e Gabriele Corsi, alla sua quarta edizione, mentre per Rai Radio 2 il commento in simulcast quest’anno sarà a cura di Diletta Parlangeli e Matteo Osso. Gabriele Corsi ha detto a proposito della sua conduzione: “Voglio diventare il Pippo Baudo dell’Eurovision. Racconteremo canzoni e artisti in maniera discreta. Sarò il quinto Abba”. Mara Maionchi ha detto: “Non ci sono più le cuginanze. Penso che i paesi siano liberi nella scelta del voto. Si guarda un po’ tutto, contano la forza delle canzoni e degli artisti”. Lì a Malmo saranno le svedesi Malin Åkerman e Petra Mede a condurre la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Eurovision 2024: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per l’Eurovision Song Contest 2024? In tutto, come detto, andranno in onda tre puntate: due semifinali e la finalissima. La prima martedì 7 maggio 2024; la finale sabato 11 maggio 2024. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: martedì 7 maggio 2024

Seconda puntata: giovedì 9 maggio 2024

Terza puntata (finale): sabato 11 maggio 2024

Ma quanto dura (durata) ogni puntata dell’Eurovision 2024? La messa in onda su Rai 2 delle due semifinali è prevista dalle ore 21 alle ore 23,25. La finalissima invece andrà in onda su Rai 1 dalle ore 20,35 alle ore 00,45. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti per le semifinali; circa 4 ore per la finale.

Palmares

La Svezia e l’Irlanda guidano la classifica delle nazioni con il maggior numero di vittorie grazie a sette trionfi. Al secondo posto ci sono invece Lussemburgo, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, con cinque medaglie d’oro a testa. L’Italia ha vinto tre volte: nel 1964 con Gigliola Cinquetti e Non ho l’età (per amarti), nel 1990 con Toto Cutugno e Insieme: 1992 e nel 2021 con i Måneskin e Zitti e buoni.

Streaming e tv

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2024 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 7 maggio, giovedì 9 maggio e sabato 11 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone o in lingua originale sul canale YouTube dell’Eurovision.