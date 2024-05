Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 9 maggio 2024

Questa sera, giovedì 9 maggio 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 9 maggio 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

L’inchiesta che ha portato all’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il caso Rai e la libertà di informazione in Italia. La nuova escalation a Gaza con un reportage esclusivo da Rafah. Questi alcuni dei temi al centro della puntata odierna. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Roberto Saviano; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; la funzionaria italiana dell’Onu Francesca Albanese; il diplomatico Giampiero Massolo; la politologa Nadia Urbinati. I giornalisti Alessandra Sardoni, Ferruccio Sansa e Fiorenza Sarzanini; Giorgio Mulé (FI); Sandro Ruotolo (PD); Ignazio Marino (AVS) e Raffaella Paita (IV). Nel corso della serata, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.