Storia di mia moglie: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 9 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Storia di mia moglie (A feleségem története), film del 2021 scritto e diretto da Ildikó Enyedi, al suo esordio in un lungometraggio in lingua inglese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anni Venti. Il capitano di lungo corso Jakob Storr ha il controllo totale della propria nave ma non della propria vita. In particolare a sfuggirgli è sua moglie Lizzy, una donna francese incontrata per caso (ammesso che il caso esista): il capitano Storr si voleva sposare, credendo di dare così maggiore stabilità alla propria vita, e si è proposto alla prima donna che è entrata in un caffè. Lizzy è una creatura affascinante ma del tutto inafferrabile per un uomo come Storr, che ha fatto della virilità la sua corazza, e che considera disonorevole e sconveniente il comportamento allegro della moglie. Ed è divorato dalla gelosia e la frustrazione davanti a quella donna che balla, beve, fuma e non si fa dire da nessuno come vivere.

Storia di mia moglie: il cast

Abbiamo visto la trama di Storia di mia moglie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Léa Seydoux: Lizzy

Gijs Naber: Jakob Störr

Louis Garrel: Dedin

Sergio Rubini: Kodor

Jasmine Trinca: Viola

Luna Wedler: Grete

Nayef Rashed: Habib

Josef Hader: Herr Blume

Ulrich Matthes: Herr Lange

Udo Samel: Herr Voss

Sandor Funtek: Tommy

Romane Bohringer: Madame Lagrange

Streaming e tv

Dove vedere Storia di mia moglie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 9 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.