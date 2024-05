Viola come il mare 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, giovedì 9 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà sei puntate che sono state già pubblicate su Mediaset Infinity. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Viola e il nuovo PM Matteo Ferrara sono sempre più vicini: nuotano insieme, scherzano e sembrano ogni giorno più affiatati. Sebbene provi a mostrarsi impassibile, Demir è infastidito e geloso. Il caso di una donna uccisa in casa di sua madre, magistrato in pensione e affetta da demenza senile, porta Viola a commuoversi per la dedizione del compagno della giudice, innamorato e votato al bene della sua donna. Il secondo caso riguarda l’aggressione ad una dottoressa finita in coma: Viola e Demir indagano sui colleghi della donna, arrivando a trovare un inatteso legame con la redazione di Sicilia Web News.

Cast

Abbiamo visto la trama di Viola come il mare 2, ma qual è il cast della seconda stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesca Chillemi: Viola Vitale

Can Yaman: Francesco Demir

Ninni Bruschetta: Leonardo Piazza

Giovanni Scifoni: Matteo Ferrara

Giovanni Nasta: Turi

Chiara Tron: Tamara

Lorenzo Scalzo

Alice Arcuri

Virginia Diop

Valeria Milillo

Kyshan Wilson

Jonis Bascir

Streaming e tv

Dove vedere Viola come il mare 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì o venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.