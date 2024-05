Corona sul forfait di Fedez da Cattelan: “Problemi gravi allo stomaco, portato d’urgenza al pronto soccorso”

Corona sul forfait di Fedez da Cattelan: “Problemi gravi allo stomaco”

“Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica vera ragione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2”. Con queste parole, Fabrizio Corona ha lanciato un’indiscrezione allarmante attraverso l’account Instagram di Dillingernews, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

È certo, però, che il rapper, tramite un comunicato della Rai, ha annunciato che non sarebbe stato presente lunedì 20 maggio alla prima puntata della trasmissione di Alessandro Cattelan Da vicino nessuno è normale per “motivi di salute“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dillinger News (@dillingernews)

Nel post pubblicato su Dillingernews, si legge: “Viale Mazzini, con una nota piuttosto chiara, ha comunicato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, per ‘motivi di salute’. Dopo la bufera mediatica scatenata dalla rissa con Iovino – che abbiamo trattato su questo giornale – molti hanno pensato che l’assenza fosse dovuta all’imbarazzo che avrebbe potuto creare alla tv pubblica, data l’indagine in corso per rissa, lesioni e percosse in concorso legate al pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. Invece, siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con questa questione: Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica vera ragione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2″.

Considerando la situazione legale di Fedez, coinvolto nelle indagini sulla rissa con Cristiano Iovino, molti hanno ipotizzato che la sua assenza dal programma di Cattelan fosse una strategia per evitare ulteriori esposizioni. I “motivi di salute” sono sembrati solo un pretesto, ma le informazioni pubblicate da Fabrizio Corona suggeriscono una situazione più seria.

Al momento non ci sono conferme ufficiali e si spera che l’indiscrezione dell’ex re dei paparazzi sia errata, ma la preoccupazione rimane alta, dato il passato di Fedez.