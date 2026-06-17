Into the storm: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Into the storm, film del 2014 è diretto da Steven Quale e vede fra i suoi protagonisti Richard Armitage, attore britannico che ha recitato nella nota trilogia Lo Hobbit, e Sarah Wayne Callies, che abbiamo invece visto in alcune popolari serie tv come The Walking Dead e Prison Break. La pellicola, scritta da John Swetnam, appartiene al genere catastrofico ed è girata come un falso documentario. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film, dai grandi effetti speciali, racconta la storia di Gary, rimasto solo dopo la morte di sua moglie a crescere i suoi figli, Donnie e Trey, a Silverton, piccola città dell’Oklahoma, e di Allison, una meteorologa specializzata in tornado che fa da supporto a Pete. Pete è uno storm chaser, oltre che un cineasta, il cui sogno è riuscire a riprendere perfettamente un tornado. Poi c’è Donk, youtuber amante del rischio e sfegatato collezionista di visualizzazioni. Il suo cameraman è l’amico Reevis, anche lui spericolatissimo. Tutti questi personaggi si troveranno alle prese con una tempesta di tornado senza precedenti che porterà terrore e devastazione. Gli esperti, però, sanno che un tornado di eccezionale grandezza e potenza si sta dirigendo proprio verso Silverton e che quindi il peggio deve ancora arrivare. Mentre la maggior parte della cittadina cercherà rifugio e di trovare il miglior modo di mettersi in salvo, per gli spericolatissimi cacciatori di tornado è l’occasione giusta per tentare la ripresa perfetta…

Into the storm: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Into the storm, ma qual è il cast del film in onda su Italia 1? Il film per la regia di Steven Quale vede come protagonisti, come anticipato, Richard Armitage nel ruolo di Gary Fuller e Sarah Wayne Callies in quello della meteorologa Allison Stone. Ecco qui di seguito gli altri interpreti con i rispettivi personaggi:

Nathan Kress – Trey Fuller

Arlen Escarpeta – Daryl

Matt Walsh – Pete

Max Deacon – Donnie Fuller

Alycia Debnam-Carey – Kaitlyn

Jeremy Sumpter – Jacob

Kyle Davis – Donk

Scott Lawrence – Preside Thomas Walker

Jon Reep – Reevis

David Drumm – Chester

Steve Garagiola – News Anchor

Brandon Ruiter – Todd White

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