Perché DiMartedì stasera non va in onda su La7: il motivo

Perché DiMartedì stasera, 16 giugno 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il programma di Giovanni Floris non viene trasmesso semplicemente perché martedì scorso è andata in onda l’ultima puntata della stagione. L’appuntamento con il talk politico è quindi fissato per la prossima stagione con il via fissato per inizio settembre.

Streaming e tv

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Storia programma

Abbiamo visto perché DiMartedì stasera non va in onda, ma conosciamo meglio il programma vedendo la sua storia. Il programma va in onda in diretta e con inserti registrati ma montati come fossero in diretta dagli “Studios” (Ex Stabilimenti Cinematografici De Paolis) di Via Tiburtina 521 a Roma. La trasmissione non parte bene, con share al 3-4 per cento contro il 10-11 per cento di Ballarò condotto da Massimo Giannini su Rai 3, ma di settimana in settimana il programma di Floris si avvicina sempre più a quello di Giannini, infatti il 17 marzo 2015 per la prima volta Dimartedì (5,91 per cento) sorpassa Ballarò (5,52 per cento), con il programma di Rai 3 ai minimi storici. Nella seconda stagione Dimartedì supererà definitivamente la trasmissione di Rai 3, affermandosi tra i programmi più seguiti di LA7. Il 29 maggio 2018 la trasmissione tocca il suo record storico con circa 3.000.000 di telespettatori e con uno share del 14 per cento, e posizionandosi la terza rete della serata.