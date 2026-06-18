Ascolti tv mercoledì 17 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 17 giugno2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Book club – Il capitolo successivo. Su Italia 1 Into the storm. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 17 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.