Ascolti tv mercoledì 17 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 17 giugno2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Book club – Il capitolo successivo. Su Italia 1 Into the storm. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 17 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 17 giugno 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Mondiali 2026 – Inghilterra-Croazia interessa 4.318.000 spettatori pari al 30.9% di share dalle 22 alle 00:00. Su Canale5 Book Club – Il capitolo successivo conquista 1.627.000 spettatori con uno share dell’11.8% dalle 21:59 alle 00:08. Su Rai2 Providence Falls intrattiene 405.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Into the Storm incolla davanti al video 825.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.385.000 spettatori (9.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 669.000 spettatori (5.6%). Su La7 Lezioni di Mafie in replica raggiunge 521.000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 451.000 spettatori (3.3%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.843.000 spettatori (24.3%) e Affari Tuoi Mundial totalizza 4.175.000 spettatori (23.6%) dalle 20:46 alle 21:38, mentre Mondiali 2026 – Pre partita Inghilterra-Croazia arriva a .000 spettatori (%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.379.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.688.000 spettatori pari al 26.2% dalle 20:53 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 524.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 836.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.332.000 spettatori (7.6%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.430.000 spettatori pari al 23.1%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.480.000 spettatori pari al 26.7%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.698.000 spettatori (18.3%), mentre Avanti un Altro convince 2.006.000 spettatori (16.9%). Su Rai2 Italia Chiama America conquista 365.000 spettatori con il 3.5%, mentre Blue Bloods è seguito da 404.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 344.000 spettatori (3.2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 530.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.050.000 spettatori (15.4%). A seguire Blob segna 681.000 spettatori (4.6%) e Tribù sigla 729.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 657.000 spettatori (5.2%), mentre La Promessa intrattiene 815.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 279.000 spettatori pari al 2.6%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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