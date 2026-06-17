Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 17 giugno 2026

Questa sera, mercoledì 17 giugno 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 17 giugno 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un focus sull’accordo di pace tra America e Iran con un’analisi della figura del Presidente americano Donald Trump e dell’influenza degli Stati Uniti nel contesto internazionale generata da questa intesa. Con il commento degli avvocati di Alberto Stasi Giada Bocellari e Antonio De Rensis e il consulente della difesa di Andrea Sempio Armando Palmegiani spazio al giallo di Garlasco con tutti gli aggiornamenti sui vari sviluppi. Infine, una pagina sul caso di Pierina Paganelli, dopo l’assoluzione di Louis Dassilva.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.