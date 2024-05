Cattelan su Fedez: “Ha problemi di salute, dopo i fatti recenti avevamo pensato a un trattamento diverso per lui”

Alla fine la partecipazione di Fedez al programma Da vicino nessuno è normale di Alessandro Cattelan è saltata. Nelle scorse ore la Rai ha annunciato che il rapper non parteciperà al programma per problemi di salute.

Della vicenda si è parlato nell’intervista che Alessandro Cattelan ha rilasciato al Corriere della Sera. Il conduttore ha anche svelato cosa avrebbe dovuto fare Fedez nel programma e come sono cambiati i piani alla luce delle notizie sulla presunta rissa avuta con Cristiano Iovino.

Cattelan ha raccontato che l’intenzione iniziale era quella di chiedere a Fedez di partecipare al matrimonio di uno sconosciuto. I piani sono cambiati quando sono uscite le notizie che vedevano Fedez protagonista di una presunta rissa. Poi, il comunicato che annunciava che per problemi di salute Fedez non avrebbe partecipato al programma Da vicino nessuno è normale.

“Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo… ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato – ha raccontato il conduttore -. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio”.