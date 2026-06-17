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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 17 giugno 2026 su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 17 giugno 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 17 giugno 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

Ancora nessuna traccia delle due ragazzine che si sono allontanate di notte da una casa-famiglia in Abruzzo. E’ uno dei casi al centro della nuova puntata di “Chi l’ha visto?”. La Procura ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore contro ignoti e il padre ha denunciato i responsabili della comunità per mancata vigilanza. Ma il responsabile della struttura afferma che le ragazze erano seguite e che non avevano dato nessun segnale. Come si sono allontanate di notte? C’era qualcuno ad aspettarle?

E poi il cosiddetto “giallo di Rimini”: dopo quasi due anni di carcere, Louis Dassilva viene assolto e scarcerato. Ma allora chi ha ucciso Pierina Paganelli? Gli avvocati di Dassilva hanno chiesto di prendere in considerazione cinque piste alternative: la prima riguarda un capello (che era tra le labbra della donna) che l’inviato di “Chi l’ha visto?” Giuseppe Pizzo ha scoperto non essere stato repertato. In studio, in diretta, Loris Bianchi, il fratello di Manuela. Infine, il caso di mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella: sul telefono di Antonella Di Ielsi sarebbero stati trovati elementi utili alle indagini e un’amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 17 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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