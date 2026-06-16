Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2 | 16 giugno 2026

Storie al bivio è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. Lo show torna nella prestigiosa collocazione della prima serata di Rai 2. Vediamo le anticipazioni di questa sera, 16 giugno 2026.

Anticipazioni e ospiti

Valeria Marini si racconta tra grandi amori e successi professionali. Subito dopo, la scena è per Costantino Vitagliano: dal successo degli anni Duemila fino alle sfide più difficili e intime della sua vita, segnate dalla dura battaglia contro una rara malattia autoimmune. Si prosegue poi con Carlo Calenda, in un ritratto inedito del leader politico, che si racconta nel privato. Barbara De Rossi, attrice e conduttrice, ripercorre poi, le tappe fondamentali della sua carriera cinematografica di successo e della sua vita sentimentale. Spazio a Don Davide Banzato, noto volto televisivo, che si racconta a tutto tondo tra esperienze di vita, fede e impegno sociale. Quindi, Vladimir Luxuria si confessa a Monica Setta, ripercorrendo le sue storiche battaglie da attivista, l’esperienza da parlamentare e i successi da conduttrice. Chiude la puntata la showgirl Paola Caruso, che racconta la malattia del figlio Michelino e parla del suo nuovo grande amore, Fabio Talin.

Streaming e tv

Dove vedere Storie al bivio in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, martedì 16 giugno 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.