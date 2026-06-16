Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:51
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ti presento i miei: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Ti presento i miei: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 16 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ti presento i miei (Meet the Parents), film commedia del 2000 co-prodotto e diretto da Jay Roach. La pellicola è il primo capitolo di una trilogia che comprende Mi presenti i tuoi? (Meet the Fockers, 2004) e Vi presento i nostri (Little Fockers, 2010). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chicago. Greg Fotter è un infermiere che intende fare la proposta di matrimonio alla sua ragazza, Pam Byrnes, maestra d’asilo, ma il progetto salta quando scopre che Bob Banks, fidanzato di Debbie, sorella di Pam, lo ha preceduto (non prima però di aver chiesto il permesso a Jack, padre delle sorelle). Due settimane dopo, Greg e Pam vengono invitati per un weekend nella casa dei Byrnes a Oyster Bay, nel Long Island, in occasione delle nozze di Debbie e Bob, così Greg pensa di approfittare dell’evento per chiedere il permesso a Jack. Decide di portarsi dietro l’anello di fidanzamento che ha comprato per Pam, ma la compagnia aerea perde il suo bagaglio e con esso il gioiello. Greg conosce Jack, sua moglie Dina e l’amatissimo gatto dei due, chiamato Sfigatto, al quale Jack ha insegnato a usare il water invece della sabbietta. I primi approcci si rivelano piuttosto imbarazzanti per Greg, specie con Jack, il quale lo critica in maniera non troppo velata sulle differenze tra lui e la loro famiglia, mentre Greg cerca in tutti i modi di farsi apprezzare, pur con esiti fallimentari. Nel pomeriggio Greg accompagna Jack all’emporio perché questi possa prendere qualche bene di prima necessità per il weekend, e qui Greg spia Jack mentre scambia dei documenti con un uomo dal fare sospetto. La sera, mente stanno cenando, Greg fa delle boccacce a un vaso pensando che ci sia una delle telecamerine commercializzate da Jack per tenere sotto controllo le babysitter, ma in realtà si tratta di un’urna con le ceneri della madre di Jack; mentre Greg stappa una bottiglia di champagne, dai discorsi salta fuori il nome di Kevin, che scopre essere l’ex ragazzo di Pam, e il tappo colpisce proprio l’urna, che cade per terra e si frantuma attirando Sfigatto, che urina proprio in mezzo alle ceneri.

Ti presento i miei: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ti presento i miei, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Robert De Niro: Jack Byrnes
  • Ben Stiller: Gaylord “Greg” Fotter
  • Blythe Danner: Dina Byrnes
  • Teri Polo: Pam Byrnes
  • James Rebhorn: Larry Banks
  • Jon Abrahams: Danny Byrnes
  • Phyllis George: Linda Banks
  • Kali Rocha: assistente di volo
  • Tom McCarthy: Bob Banks
  • Nicole DeHuff: Debbie Byrnes
  • Owen Wilson: Kevin Rawley

Streaming e tv

Dove vedere Ti presento i miei in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 16 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Perché DiMartedì stasera non va in onda: il motivo
TV / Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
Ti potrebbe interessare
TV / Perché DiMartedì stasera non va in onda: il motivo
TV / Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Un nuovo inizio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 16 giugno
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 giugno su Rete 4
TV / Ascolti tv lunedì 15 giugno: Mondiali, Gigi e Vanessa insieme, Filorosso
TV / Dangerous Waters: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Boss in incognito 2026: quante puntate, durata e quando finisce in replica su Rai 2
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 giugno 2026
Ricerca