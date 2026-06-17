Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Alberto Matano: “C’è stato un tentativo di trascinarci nella corrida su Garlasco, tra pro-Sempio e pro-Stasi. Io mi chiamo fuori da tutto questo”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La precisazione del giornalista a "La Vita in diretta"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Alberto Matano si chiama fuori dalla “corrida” Garlasco. Il conduttore de La Vita in diretta, infatti, ha fatto una precisazione nel corso della trasmissione da lui condotta. Tutto nasce da un’intercettazione, rivelata dalla youtuber Bugalalla, tra l’inviata de La Vita in diretta, Lucilla Masucci, e Angela Taccia, legale e amica di Andrea Sempio. L’avvocatessa, infatti, presenta la giornalista a una parente di Sempio come una persone che “protegge Andrea”.

La reporter parla con la legale per circa undici minuti tentandola di convincerla a rilasciare un’intervista “pro-Sempio” per rafforzare la sua immagine agli occhi dell’opinione pubblica. Un’intercettazione che ben presto è diventata virale e che ha scatenato un dibattito tra i pro-Sempio e i pro-Stasi. “Come sapete noi facciamo cronaca e raccontiamo la realtà. In queste ore c’è un tentativo di trascinarci nella corrida su Garlasco, tra pro-Sempio e pro-Stasi e tutto quello che ne consegue. Io mi chiamo fuori da tutto questo. Il nostro rapporto è un rapporto trasparente, onesto e libero, come voi che ci seguite sapete” ha dichiarato Alberto Matano durante la trasmissione.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / Il cinema internazionale torna a vivere nei luoghi dell’Ischia Film Festival
TV / Ascolti tv martedì 16 giugno: Mondiali 2026, Un nuovo inizio, Storie al bivio
TV / Perché DiMartedì stasera non va in onda: il motivo
Ti potrebbe interessare
Cinema / Il cinema internazionale torna a vivere nei luoghi dell’Ischia Film Festival
TV / Ascolti tv martedì 16 giugno: Mondiali 2026, Un nuovo inizio, Storie al bivio
TV / Perché DiMartedì stasera non va in onda: il motivo
TV / Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Ti presento i miei: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un nuovo inizio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 16 giugno
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 giugno su Rete 4
TV / Ascolti tv lunedì 15 giugno: Mondiali, Gigi e Vanessa insieme, Filorosso
TV / Dangerous Waters: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca