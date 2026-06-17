Alberto Matano si chiama fuori dalla “corrida” Garlasco. Il conduttore de La Vita in diretta, infatti, ha fatto una precisazione nel corso della trasmissione da lui condotta. Tutto nasce da un’intercettazione, rivelata dalla youtuber Bugalalla, tra l’inviata de La Vita in diretta, Lucilla Masucci, e Angela Taccia, legale e amica di Andrea Sempio. L’avvocatessa, infatti, presenta la giornalista a una parente di Sempio come una persone che “protegge Andrea”.

La reporter parla con la legale per circa undici minuti tentandola di convincerla a rilasciare un’intervista “pro-Sempio” per rafforzare la sua immagine agli occhi dell’opinione pubblica. Un’intercettazione che ben presto è diventata virale e che ha scatenato un dibattito tra i pro-Sempio e i pro-Stasi. “Come sapete noi facciamo cronaca e raccontiamo la realtà. In queste ore c’è un tentativo di trascinarci nella corrida su Garlasco, tra pro-Sempio e pro-Stasi e tutto quello che ne consegue. Io mi chiamo fuori da tutto questo. Il nostro rapporto è un rapporto trasparente, onesto e libero, come voi che ci seguite sapete” ha dichiarato Alberto Matano durante la trasmissione.