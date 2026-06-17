Book Club – Il capitolo successivo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Book Club – Il capitolo successivo: trama, cast e streaming del film
Questa sera, mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Book Club – Il capitolo successivo, film del 2023 diretto da Bill Holderman. La pellicola è il sequel del film del 2018 Book Club – Tutto può succedere, diretto sempre da Holderman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Diane, Vivian, Sharon e Carol hanno attraversato con fatica il lockdown dandosi manforte l’un l’altra attraverso i collegamenti Zoom, ma non appena il divieto di viaggiare decade le quattro amiche decidono di partire insieme per un viaggio in Italia. E non un viaggio qualsiasi, bensì l’addio al nubilato di Vivian, che ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Arthur: proprio lei, che per tutta la vita aveva voluto rimanere ostinatamente single. Il viaggio attraverserà le tappe tipiche del turismo americano nel Bel Paese – Roma, Venezia, Firenze e il Chiantishire – all’insegna del buon vino, delle magnifiche location e degli incontri con la fauna maschile locale, fra cui un docente di filosofia in pensione e un burbero commissario di polizia. Anche i compagni di Diane e Carol seguiranno a distanza le (dis)avventure del quartetto in trasferta. Resterà da vedere come si concluderà questo addio al nubilato con protagoniste quattro donne over 70 che hanno conservato l’entusiasmo e la vitalità di quattro ragazzine.
Book Club – Il capitolo successivo: il cast
Abbiamo visto la trama di Book Club – Il capitolo successivo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Diane Keaton: Diane
- Jane Fonda: Vivian
- Candice Bergen: Sharon Myers
- Mary Steenburgen: Carol Colby
- Andy García: Mitchell
- Don Johnson: Arthur
- Craig T. Nelson: Bruce Colby
- Giancarlo Giannini: capo della polizia
- Vincent Riotta: chef Gianni
- Hugh Quarshie: Ousmane
- Giovanni Esposito: Pasquale
- Giampiero Judica: Donato
- Vera Dragone: Sofia
- Ugo Dighero: capotreno
- Francesco Serpico: artista di strada
- Robert Steiner: sacerdote
- Mario Russo: facchino
- Gil Giuliani: facchino
- Alessio Sica: passeggero vespa
- Pietro Angelini: cameriere Venezia
- Diego Giangrasso: cameriere hotel
Streaming e tv
Dove vedere Book Club – Il capitolo successivo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 17 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.