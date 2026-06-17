Book Club – Il capitolo successivo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Book Club – Il capitolo successivo, film del 2023 diretto da Bill Holderman. La pellicola è il sequel del film del 2018 Book Club – Tutto può succedere, diretto sempre da Holderman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Diane, Vivian, Sharon e Carol hanno attraversato con fatica il lockdown dandosi manforte l’un l’altra attraverso i collegamenti Zoom, ma non appena il divieto di viaggiare decade le quattro amiche decidono di partire insieme per un viaggio in Italia. E non un viaggio qualsiasi, bensì l’addio al nubilato di Vivian, che ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Arthur: proprio lei, che per tutta la vita aveva voluto rimanere ostinatamente single. Il viaggio attraverserà le tappe tipiche del turismo americano nel Bel Paese – Roma, Venezia, Firenze e il Chiantishire – all’insegna del buon vino, delle magnifiche location e degli incontri con la fauna maschile locale, fra cui un docente di filosofia in pensione e un burbero commissario di polizia. Anche i compagni di Diane e Carol seguiranno a distanza le (dis)avventure del quartetto in trasferta. Resterà da vedere come si concluderà questo addio al nubilato con protagoniste quattro donne over 70 che hanno conservato l’entusiasmo e la vitalità di quattro ragazzine.

Book Club – Il capitolo successivo: il cast

Abbiamo visto la trama di Book Club – Il capitolo successivo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Diane Keaton: Diane

Jane Fonda: Vivian

Candice Bergen: Sharon Myers

Mary Steenburgen: Carol Colby

Andy García: Mitchell

Don Johnson: Arthur

Craig T. Nelson: Bruce Colby

Giancarlo Giannini: capo della polizia

Vincent Riotta: chef Gianni

Hugh Quarshie: Ousmane

Giovanni Esposito: Pasquale

Giampiero Judica: Donato

Vera Dragone: Sofia

Ugo Dighero: capotreno

Francesco Serpico: artista di strada

Robert Steiner: sacerdote

Mario Russo: facchino

Gil Giuliani: facchino

Alessio Sica: passeggero vespa

Pietro Angelini: cameriere Venezia

Diego Giangrasso: cameriere hotel

Streaming e tv

Dove vedere Book Club – Il capitolo successivo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 17 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.