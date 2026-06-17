Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:26
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Book Club – Il capitolo successivo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Book Club – Il capitolo successivo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Book Club – Il capitolo successivo, film del 2023 diretto da Bill Holderman. La pellicola è il sequel del film del 2018 Book Club – Tutto può succedere, diretto sempre da Holderman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Diane, Vivian, Sharon e Carol hanno attraversato con fatica il lockdown dandosi manforte l’un l’altra attraverso i collegamenti Zoom, ma non appena il divieto di viaggiare decade le quattro amiche decidono di partire insieme per un viaggio in Italia. E non un viaggio qualsiasi, bensì l’addio al nubilato di Vivian, che ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Arthur: proprio lei, che per tutta la vita aveva voluto rimanere ostinatamente single. Il viaggio attraverserà le tappe tipiche del turismo americano nel Bel Paese – Roma, Venezia, Firenze e il Chiantishire – all’insegna del buon vino, delle magnifiche location e degli incontri con la fauna maschile locale, fra cui un docente di filosofia in pensione e un burbero commissario di polizia. Anche i compagni di Diane e Carol seguiranno a distanza le (dis)avventure del quartetto in trasferta. Resterà da vedere come si concluderà questo addio al nubilato con protagoniste quattro donne over 70 che hanno conservato l’entusiasmo e la vitalità di quattro ragazzine.

Book Club – Il capitolo successivo: il cast

Abbiamo visto la trama di Book Club – Il capitolo successivo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Diane Keaton: Diane
  • Jane Fonda: Vivian
  • Candice Bergen: Sharon Myers
  • Mary Steenburgen: Carol Colby
  • Andy García: Mitchell
  • Don Johnson: Arthur
  • Craig T. Nelson: Bruce Colby
  • Giancarlo Giannini: capo della polizia
  • Vincent Riotta: chef Gianni
  • Hugh Quarshie: Ousmane
  • Giovanni Esposito: Pasquale
  • Giampiero Judica: Donato
  • Vera Dragone: Sofia
  • Ugo Dighero: capotreno
  • Francesco Serpico: artista di strada
  • Robert Steiner: sacerdote
  • Mario Russo: facchino
  • Gil Giuliani: facchino
  • Alessio Sica: passeggero vespa
  • Pietro Angelini: cameriere Venezia
  • Diego Giangrasso: cameriere hotel

Streaming e tv

Dove vedere Book Club – Il capitolo successivo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 17 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Into the storm: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 17 giugno 2026 su Rai 3
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 17 giugno 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Into the storm: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 17 giugno 2026 su Rai 3
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 17 giugno 2026
Spettacoli / Alberto Matano: "C’è stato un tentativo di trascinarci nella corrida su Garlasco"
TV / Ascolti tv martedì 16 giugno: Mondiali 2026, Un nuovo inizio, Storie al bivio
TV / Perché DiMartedì stasera non va in onda: il motivo
TV / Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Ti presento i miei: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un nuovo inizio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 16 giugno
Ricerca