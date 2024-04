Ascolti tv venerdì 26 aprile: Evviva!, Terra amara, Propaganda Live

A causa di uno sciopero di Nielsen, da oggi fino al 29 aprile compreso non ci sarà la rilevazione dei palinsesti.

A causa di uno sciopero di Nielsen, da oggi fino al 29 aprile compreso non ci sarà la rilevazione dei palinsesti.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

A causa di uno sciopero di Nielsen, da oggi fino al 29 aprile compreso non ci sarà la rilevazione dei palinsesti.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL