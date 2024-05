Eurovision 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per l’Eurovision Song Contest 2024, l’evento musicale più visto al mondo che vede in gara per l’Italia Angelina Mango? In tutto, come detto, andranno in onda tre puntate: due semifinali e la finalissima. La prima martedì 7 maggio 2024; la finale sabato 11 maggio 2024. Appuntamento su Rai 2 per le semifinali e su Rai 1 per la finale. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: martedì 7 maggio 2024, Rai 2

Seconda puntata: giovedì 9 maggio 2024, Rai 2

Terza puntata (finale): sabato 11 maggio 2024, Rai 1

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata dell’Eurovision 2024? La messa in onda su Rai 2 delle due semifinali è prevista dalle ore 21 alle ore 23,25. La finalissima invece andrà in onda su Rai 1 dalle ore 20,35 alle ore 00,45. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti per le semifinali; circa 4 ore per la finale.

Come si vota

Abbiamo visto quante puntate sono previste per l’Eurovision 2024, ma come si vota per i cantanti in gara? Iniziamo col dire che quest’anno sono 37 i Paesi che prendono parte alla manifestazione: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Regno Unito. I 10 Paesi che otterranno il maggior numero di voti in ciascuna semifinale passeranno alla finalissima, che conterà 26 concorrenti.

L’Italia è inserita tra le Big Five che accederanno direttamente alla finale. I Big Five sono Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, già qualificate per l’ultima serata, ma che si esibiranno anche nelle due serate iniziali, partecipando ugualmente allo spettacolo. Il televoto per l’Eurovision 2024 sarà accessibile a tutti. Dal 2023, infatti, possono votare anche cittadini delle nazioni fuori dall’Europa. Inoltre, solamente per la finale, voteranno anche le giurie nazionali dei Paesi in gara. Durante le semifinali, voterà soltanto il pubblico da casa, mentre nella finale potranno votare anche le giurie. Gli spettatori negli Stati Uniti e in altri Paesi che non partecipano all’Eurovision potranno votare online o utilizzando l’app Eurovision, mentre quelli nei Paesi partecipanti potranno votare anche tramite telefono o sms. Come sempre, nessuno potrà votare per il proprio Paese in gara, motivo per cui gli italiani non potranno dare il proprio sostegno ad Angelina Mango.